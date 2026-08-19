普京晤緬甸總統敏昂萊　雙方簽署十份能源科技等合作文件

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月18日在克里姆林宮會晤緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing），雙方進行超過3小時的會談，並簽署涉及能源、科技、經濟與文化等領域的10份雙邊合作文件。



綜合外媒報道，普京在會晤敏昂萊期間表示，俄緬兩國的安全領域關係不斷發展，並強調兩國有必要在經濟領域開展合作。敏昂萊感謝普京在政治上對緬甸的支持，表示緬甸向來是值得信賴的合作夥伴。

2026年8月18日，俄羅斯莫斯科，圖為普京與緬甸總統敏昂萊出席雙邊合作文件簽字儀式。（Reuters）

俄羅斯與緬甸簽署包括電力及油氣領域、無線電電子工業與數字技術、反壟斷監管、文化藝術、衛星導航、載人航天、商業與技術合作以及信息通訊技術的諒解備忘錄。

俄羅斯經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）會後表示，莫斯科準備向緬甸增加出口石油產品、化肥和設備供應，並進一步擴大從該國進口農產品和紡織品。

2026年8月18日，俄羅斯莫斯科，圖為普京在雙邊合作文件簽字儀式上與緬甸總統敏昂萊握手。（Reuters）

自2021年緬甸軍方發動政變推翻民選的昂山素姬政府以來，俄羅斯持續支持軍政府。這場政變隨後引發嚴重的全國性內戰，迄今已造成超過10萬人喪生。緬甸親軍方的議會今年4月3日舉行投票，時為國防軍總司令的敏昂萊在總票數584票中，獲429張贊成票，正式當選為總統。