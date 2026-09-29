死灰復燃？　緬甸妙瓦底電詐園區現擴張跡象　社交平台公開招人

據緬甸媒體報道，緬甸妙瓦底一帶的網絡詐騙活動近期再現擴張跡象，部分新建園區開始投入運作，並通過社交平台公開招募人員參與電詐活動。



報道指，位於緬甸東南部克倫邦，與泰國湄索鎮妙瓦底隔河相望的妙瓦底，過去是電詐園區集中地，曾遭中緬聯合打擊，拆毀多座電詐園區。然而，妙瓦底的電詐園區今年初已重新修好運作，市區部分街區及水溝谷山區亦出現新詐騙據點。

圖為緬甸「豬仔」煉獄「KK園區」。（bilibili.com）

緬甸軍方10月25日使用炸藥，炸毁克倫邦妙瓦底市KK園區內的建築，現場爆出火花和巨響。(網上圖片)

當地消息人士稱，今年初起，妙瓦底的新電詐園區陸續興建，部分現已完工，並通過社交平台公開招人參與電詐。

另外，緬甸軍方指，上月在曼德勒省封鎖50萬張涉及網絡賭博及詐騙的手機SIM卡，以及封鎖相關的網站、應用程式的伺服器域名及IP地址等，同時切斷涉及詐騙的資金流。

妙瓦底KK園區630餘幢相關建築物已被全部拆除。（央視新聞）

中緬泰聯合清剿緬甸妙瓦底賭詐園區，逾1500名涉賭詐疑犯被押解回國。（央視新聞）

有緬甸議員表示，當局應下達更明確的打擊指令，並加大對地方行政部門的壓力，督促各省邦政府查處網絡詐騙活動。