伊朗稱捕獲美國水下無人機 美官員：一天多前中東故障 無機密
撰文：洪怡霖
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伊朗革命衛隊（IRGC）9月8日表示，海軍在霍爾木茲海峽入口附近捕獲一艘美國先進無人水下載具（UUV）。美國官員其後稱，一家美國軍方用水下無人機一天多前在中東發生故障，這部無人機是較舊型號，並未攜帶任何機密聲音吶或雷達設備。
伊朗國營傳媒伊朗國際報道，載具為美國國防科技公司Anduril Industries製造的Dive-LD自主水下航行器。
革命衛隊海軍稱，載具2025年交付美軍，現已落入伊朗手中成為「戰利品」，稍後會發布被捕獲載具的影像。
美軍暫未確認報道。Dive-LD長約5.8米，重近3噸，用於情報監視、水雷戰、海床測繪及水下基礎設施檢查等任務，可自主運作約10天，最大潛深達6,000米。Anduril於2025年4月向美國海軍無人水下載具第1中隊交付首艘Dive-LD。
報道指，今次事件正值美伊在霍爾木茲海峽緊張對峙之際，海峽戰前承載全球五分之一的石油運輸，若消息屬實，將是伊朗首次公開宣布捕獲美軍先進水下無人載具。
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