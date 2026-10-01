國慶77周年｜金正恩向習近平致賀電　強調中朝血盟關係不動搖

朝鮮國務委員會委員長金正恩10月1日致電中國國家主席習近平，祝賀中華人民共和國成立77週年，他強調，以鮮血締結的中朝血盟關係不會動搖。



韓聯社報道，金正恩在賀電中表示，不論國際形勢如何演變，以鮮血締結、以同志般的真摯情誼傳承的中朝友好歷史都不會動搖；不斷深化以共同理念、共同價值及社會主義偉業為核心的傳統團結與合作關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的意志。

2026年6月8日，中國國家主席習近平訪問朝鮮期間，與朝鮮領導人金正恩一同步行。（Reuters）

金正恩提及，去年9月在北京及今年6月在平壤舉行的兩國首腦會談，稱雙方已確認推動中朝關係發展成為最強有力、最具戰略性的社會主義國家關係，並隆重慶祝《中朝友好合作互助條約》簽訂65週年，在各領域推進交流及合作項目。

金正恩每年中國國慶均會向習近平致賀電，賀電篇幅長短亦隨兩國關係親疏起伏——關係較疏遠的2024年僅約500字，去年增至約800字，今年更達1100餘字。