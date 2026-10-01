杜拜航空喋血案｜以駐港總領事館：對《亞伯拉罕協議》的未遂恐襲

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制伏行兇的副機師，班機緊急降落沙特阿拉伯。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，這一攻擊意圖讓飛機墜毀。以色列駐香港總領事館10月1日就事件發表聲明稱，以色列已將這次事件定性為一宗針對以色列人、阿聯酋及《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）的未遂聖戰恐怖攻擊。



以色列駐香港總領事館的聲明指，根據以色列掌握的初步訊息，副機師的意圖顯然是「讓飛機墜毀，機上乘客全部罹難」，並稱恐怖主義無法破壞以色列與阿聯酋之間的紐帶，也無法阻礙該地區正在取得的進展。

聲明強調，「這不僅是一宗針對以色列乘客的攻擊，更是對以色列與阿聯酋關係以及《亞伯拉罕協議》所代表的願景的攻擊。」以色列高度重視與阿聯酋的關係，並將持續致力於加强两國及兩國人民之間的聯繫。以色列和阿聯酋將攜手打擊恐怖主義。

杜拜航空客機驚魂：群眾歡迎安全抵達的乘客。（路透社）

《亞伯拉罕協議》被認為是美國總統特朗普（Donald Trump）第一任期的重大外交成就，在他的強力推動下，以色列和阿聯酋、巴林、蘇丹、摩洛哥等阿拉伯國家簽署協議，同意關係正常化。