杜拜飛以色列客機喋血案｜乘客憶急降1.4萬呎過程　形容如巨震

杜拜航空（flydubai）一架由杜拜飛往特拉維夫的客機9月30日發生副機師刺傷機長、企圖墜機事件。乘客憶述客機突然急降，機長浴血解鎖駕駛艙門，乘客合力制服施襲者，後備機組人員最終安全降落沙特阿拉伯塔布克機場。



路透社報道，涉事航班FZ1073載有逾170名以色列人。乘客伊塔利（Almog Italie）稱，客機突然從逾3萬呎急降，感覺像穿過「巨大氣流」，其後見到乘客跑向機艙前方、駕駛艙前一片混亂。航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，客機在3.4萬呎巡航時，30秒內急降逾1.4萬呎，其後轉向西北，一度進入約旦領空，再折返沙特飛往塔布克。

以色列傳媒報道，杜拜航空飛機2026年9月30日降落在沙特後，現場照片可見垂直尾翼上的方向舵損壞（網絡截圖）

以色列總理辦公室發言人斯皮爾曼（Doron Spielman）稱，受傷機長血流披面倒在地上，用「最後一分力」打開駕駛艙門鎖。乘客進入駕駛艙後，見受傷機長倒地，施襲副機師站在控制台前猛擊控制台，一名乘客將其制服。路透社核實的機上影片顯示，兩名流血男子躺在地上，其中一人為機長，另一人肩章有三條槓，顯示為副機師。有乘客稱：「我們現在被襲擊，他們試圖謀殺機長，我們已控制機組。」

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）稱，事件全靠數名以色列乘客英勇衝入駕駛艙制服襲擊者，並將飛機控制權交回機上另一組機組人員。杜拜航空稱事件根本原因未明，警告勿過早揣測。後備機組人員接管客機並安全降落塔布克機場。伊塔利稱，大部份乘客保持冷靜、互相支持，降落後獲醫療人員及食物等熱情接待，正等待返回特拉維夫航班。