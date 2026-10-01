杜拜航空喋血案｜英雄乘客全靠看過《空中浩劫》　急拉桿救全機人

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制伏行兇的副機師，班機緊急降落沙特阿拉伯。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，這一攻擊意圖讓飛機墜毀。其中一名乘客則現身說法，解釋自己如何制伏副機師，並協助飛機恢復控制。



華爾街日報報道，根據航班追蹤資料，涉事航班FZ1073為一架執飛杜拜至特拉維夫清晨航班的波音737 MAX 8，起飛2個多小時後，在不到55秒內急墜超過4500公尺。機師於美東時間凌晨1時31分發出Squawk 7700代碼，表示發生一般緊急狀況；7分鐘後，警報改為代表「非法干擾」的代碼，通常用於劫機、挾持人質等危害飛航安全情況。

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制伏行兇的副機師，班機緊急降落沙特阿拉伯。（路透社）

杜拜航空表示，駕駛艙爆發衝突後，當時在機上值勤的航空公司人員接手操控，之後安全降落沙特阿拉伯西部的塔布克（Tabuk）。航空公司表示，所有乘客均安全無恙，事件原因與動機仍不明，有待正式調查。

根據Storyful查證的影片畫面，攻擊者遭制伏後，乘客站在機艙廚房區兩名渾身是血的機師旁▼▼▼

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沙特官員表示，飛機降落後，2名機師均因刀傷被送下飛機。

內塔尼亞胡說，攻擊者已遭逮捕，並轉述機上一名乘客描述的事發經過。他表示，攻擊發生時，班機陷入旋轉並開始俯衝；受傷機長打開艙門後，一名乘客與一名機組人員隨即闖入駕駛艙制伏攻擊者。機上另有兩名原本準備執飛回程航班的機師接手操控，使飛機恢復穩定。

CNN報道，乘客哈永（Yaniv Hayoun）表示，遭刺傷的機師當時靠在艙門上，一開始讓艙門難以打開；他進入駕駛艙後，看見攻擊者位在兩個駕駛座之間的控制台上。他說：「座位上沒有機師，一個人在地板上，一個人在控制台上。」

乘客哈永（白衣男）解釋自己如何制伏副機師，並協助飛機恢復控制。（路透社）

哈永表示，攻擊者看起來像是試圖「讓飛機失效」，他隨即呼喊機上其他以色列人幫忙，另外兩人趕來，與他合力壓制攻擊者。

我跳回去，抓住操縱裝置，開始把操縱桿往後拉。

他說，這一切都在幾秒內發生，並向內塔尼亞胡表示，如果班機當時已進入以色列領空，「事情不會有好結果」。被問到如何知道要往後拉操縱桿、協助飛機恢復控制時，哈永把功勞歸給電視節目：

我有看《空中浩劫》（Air Crash Investigation、Mayday: Air Disaster），真的！

內塔尼亞胡讚揚機上人員的機智與勇氣，表示：「他們救了很多人的命。他們阻止了一場巨大災難。」

《空中浩劫》是加拿大製作的知名紀錄片影集，透過演員模擬演出、生還者訪談及 3D 電腦動畫，還原歷史上重大航空事故與調查過程。（《Mayday: Air Disaster》宣傳圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】