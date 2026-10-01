杜拜航空屬國企營運特拉維夫航線近6年　以色列去年百萬人赴杜拜

杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，震驚中東社會，據外媒報道，杜拜航空屬由政府全資擁有的國有企業，自2020年11月開始營運往返特拉維夫航線。數據顯示2025年以色列機場有約110萬人次前往杜拜，屬以色列人的熱門海外目的地。

美媒指，這次發生的劫機未遂事件，令中東航空公司本已充滿危機的一年雪上加霜。



杜拜航空是杜拜政府於2008年7月成立的公司，於2009年開始正式營運航班，定位為廉航（low-cost carrier），公司由杜拜政府透過其杜拜投資公司（Investment Corporation of Dubai）全資擁有，該投資公司同時也是阿聯酋航空（Emirates Airlines）的所有者，故此杜拜航空與阿聯酋航空屬姊妹公司。

這間航空公司擁有一支多達98架波音737飛機的機隊，航線網絡涵蓋中東、亞洲、非洲、歐洲等地，2025年共運載1,570萬人次旅客。

2026年9月30日，杜拜航空客機發生企圖恐襲案緊急降落在沙特，之後再有客機把乘客載往以色列特拉維夫，圖為客機快將抵達特拉維夫時（Reuters）

《亞伯拉罕協議》後 杜拜成以色列人熱門海外目的地

美媒報道，杜拜近年成為以色列人的熱門海外目的地，此因以色列與阿聯酋2020年透過《亞伯拉罕協議》實現關係正常化，促成兩國恢復商業航空服務。

自那時起，以色列特拉維夫的本古里安機場（Ben Gurion Airport）與杜拜國際機場（Dubai International Airport）之間的航班往來明顯增長，每周通常有70個航班往返，杜拜航空是這條航線的主要營運者，另外也有阿聯酋航空、以色列Israir航空、以色列航空（El Al）。

以色列本古里安機場數據顯示，2025年共有約110萬人次以色列旅客前往杜拜。以色列人口約為1024萬人。

2026年9月30日，杜拜航空客機從杜拜起飛，原定飛往以色列特拉維夫，最終緊急降落在沙特塔布克（Tabuk）的機場（Anadolu via Getty Images）

劫機未遂事件令中東航空公司「雪上加霜」

美媒指，這次發生的劫機未遂事件，令中東航空公司本已充滿危機的一年雪上加霜，該地區的航空公司近月已因戰火導致機票銷量下滑、油價上升等問題而深受其害。這次事件可能會進一步抑制該地區的航空出行需求，並迫使中東航空公司加強提升安保措施。