杜拜航空喋血案｜以防長：為聖戰恐襲未遂　大選前全國嚴陣以待

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）9月30日將杜拜飛特拉維夫航班上副機師刺傷機長的事件，定性為聖戰恐襲未遂事件。



《以色列時報》報道，卡茨周三表示，初步情報顯示疑兇只有一個目的，就是讓飛機連同全部乘客墜毀；以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）讚揚乘客阻止了一場堪比911的全球性災難，又稱伊朗是否涉案言之尚早，調查人員將查明疑兇有否同黨或伊朗關聯。

報道指，該航班副機師涉嫌刺傷機長，企圖令飛機墜毀，飛機其後在沙特阿拉伯緊急降落；數名以色列乘客衝入駕駛艙制服疑兇，奪回控制權並交予在場另一名機組人員。

事發正值以色列本月底大選前夕，因此備受外界關注。有分析指，目前大選選情極度膠着，內塔尼亞胡領導的利庫德集團執政聯盟與統一反對派的支持率幾乎持平，雙方均無法確保拿到多數席位，故安全議題就順理成章成為大選前最核心的博弈焦點。另一方面，隨着美伊談判持續陷入僵局，目前涉及以色列、阿聯酋、沙特等國在內的中東局勢正處於敏感階段。

杜拜航空客機驚魂：群眾歡迎安全抵達的乘客。（路透社）

選情方面，內塔尼亞胡周二曾宣稱有跡象顯示以色列的敵人可能在10月27日大選前發動襲擊，但未交代任何詳情；安全部門消息人士向當地傳媒表示，軍方未發現任何具體威脅，亦未提升戒備或動員。

反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）周二晚獲簡報後稱，無理由令公眾陷入恐慌，批評內塔尼亞胡在空軍基地拍攝的只是競選片段，若真憂心安全，應先徵召軍方所需的1.5萬名極端正統派教徒入伍，並強調大選將如期舉行。