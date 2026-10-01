美國擬藉G20會議推鋼鐵產能過剩協調框架　冀聯手多國施壓中國

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）說，美國會在二十國集團（G20）貿易部長會議期間，推動一項新的鋼鐵產能過剩協調框架。報道指，這項舉措意在聯手應對中國鋼鐵產能過剩問題。



綜合法新社和法國國際廣播電台（RFI）報道，G20貿易部長會議星期三（9月30日）在美國中西部城市密爾瓦基開幕。這次會議正值美國與加拿大貿易戰不斷升級，美國關稅措施頻出，特朗普（Donald Trump）政府也正針對成員國的工業產能過剩問題展開調查。

鑑於貿易緊張局勢持續發酵，分析人士認為，本週會議難有重大突破。

中國常面臨產能過剩批評，外界指責中國生產的鋼鐵超過國內消費需求，導致市場供過於求。北京方面否認這些指控。

美國貿易代表格里爾星期三在密爾沃基主持全球鋼鐵產能過剩論壇（GFSEC）時表明，論壇會發布一份框架協議，針對鋼鐵產能過剩問題採取協調一致行動。

他表明：「G20各國會採取各自認為適當的措施，但我們希望可以互相協調。美方已經採取強有力舉措，其他國家也這麼做，或許是合理的。」

不過，格里爾並未詳細說明這是否意味着各國應針對中國鋼鐵設置貿易壁壘。

全球鋼鐵產能過剩論壇由28個經濟體組成，當中不少是G20成員，例如歐盟、澳洲、日本和韓國，但沒有中國。

2025年12月17日，圖為一個設計圖片中，美國國旗被放置在顯示有G20標誌的手機螢幕後方。（Getty）

格里爾當天晚些時候發布聲明說，全球鋼鐵產能過剩論壇部長級會議已就一套「全面的聯合行動框架」達成共識，正式稱為「密爾瓦基框架」（Milwaukee framework）。 他說，這個框架將推動志同道合的國家採取更有效措施，處理全球鋼鐵產能過剩及其造成的市場扭曲。

根據「密爾沃基框架」，全球鋼鐵論壇成員除了計劃減少或取消「扭曲市場的補貼」外，還同意加強數據共享，以便協助識別「可疑的鋼鐵貿易模式」。

美國政府近年把結構性產能過剩列為貿易政策的重要議題，中國是美方相關政策關注的主要對象之一。

美國貿易代表辦公室在今年3月援引《貿易法》301條款對中國、歐盟、日本、印度和新加坡等16個經濟體，展開產能過剩調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

