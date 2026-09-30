中美達成國際水道不得收費共識　問題不在於中國是否背刺伊朗

中國國家主席習近平訪問美國之後，中美公布了達成的八點共識。其中唯一和國際局勢有關的是第三點關於伊朗的。原文是這樣說的「兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費」。

此消息一出不少聲音認為中國背刺了伊朗。不少推測認為中國在伊朗問題上的立場是美國經過爭取得到的，不會沒有交易。很可能是中國將台灣問題和伊朗問題掛鈎的結果。

根據核不擴散條約，伊朗需要履行不發展核武器的義務，這一點是中國作為大國的長期立場，沒有變化過。引發人們關注的是中國和美國共同認為任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費。伊朗提出對霍爾木茲海峽收費是2026年2月下旬美以衝突升級後提出的反制構想，並在2026年3月至8月期間推進至議會立法流程。美國對伊朗收費政策是公開反對的，美國海軍在伊朗封鎖霍爾木茲海峽的的基礎上封鎖了伊朗的海岸，就是為了倒逼伊朗放棄收費政策。

習近平訪美：2026年9月24日，中美元首會談結束後，特朗普將習近平送至上車處道別（Reuters）

此番中國和美國一道認為不得對國際水道徵收通行費，本質上是對伊朗收費政策的反對，也暗含中國對美國主張的認同。中國是伊朗石油的重要買家，美國以往多次指責中國支持伊朗，此番中美達成關於伊朗的共識，被認為是中國對伊朗的背刺。

今年5月美國總統特朗普訪華，當時白宮的會談紀要明確提到美中兩國同意，伊朗永遠不能擁有核武器。紀要說特朗普和習近平一致認為，霍爾木茲海峽必須保持開放，以支持能源自由流動。白宮當時還稱，習近平明確表示反對霍爾木茲海峽軍事化，也反對任何試圖對使用該海峽收費的做法。只不過當時中國官方的報道僅表示，兩國元首就中東局勢、烏克蘭危機和朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見，沒有提及霍爾木茲海峽、購買美國石油或伊朗核問題的具體內容。

此次習近平對美國進行國事訪問，中美公布的成果共識中都明確提到了伊朗核問題和不得對國際水道徵收通行費，這是公開的文件，是中美兩國在兩次領導人互訪中確認下來的可以拿出來說的共識。

2026年9月23日，伊朗總統佩澤什基安在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

在筆者看來，中國不支持對國際水道收費，並非對伊朗的背刺。

首先，伊朗出台海峽收費政策的動力是為了彰顯伊朗對霍爾木茲海峽的影響力，是為了制衡美國的海灣盟友，進而制衡美軍對海峽和地區的影響力。這是伊朗解決美伊矛盾的切入點和工具，是伊朗倒逼美國和解的砝碼。伊朗的初衷並不是為了收費，而是為了解困。

中國和伊朗在戰爭以來多次交流。中國外長王毅在同伊朗外長會晤時多次提到國際水道問題。習近平訪美之前幾天，伊朗外長9月16日訪華，當時王毅特意就公開提到了「我們敦促各方採取有效措施，早日開放霍爾木茲海峽，維護國際航道暢通安全，維護國際能源運輸和產供鏈穩定」，從中國和伊朗的互動看，伊朗並非不清楚中國的立場。

其次，中國是全球第一大貨物貿易國和原油進口國，需要確保貿易和能源生命線暢通，這一點毋庸置疑。但在伊朗公開表示中國作為友好國家通行費有優惠有優先通行權後，本質上伊朗收費對中國的影響不大。中國公開表態不支持收費，不只是為了捍衛中國利益，也是為了捍衛全球航運體系和世界經濟的平穩運行。

特朗普2026年9月25日在社交網站發文圖片，在圖內把霍爾木茲海峽改名為「特朗普海峽」（網站截圖）

如果扼守關鍵海運要道的國家都效仿伊朗收費，那相當於伊朗開了收費的惡劣先例，恐會引發全球連鎖反應。

中國沒有點名是反對伊朗在霍爾木茲海峽收費，公布的共識是反對任何國家或者機構在國際水道收費，具有普遍約束力，這當然也包括美國。這對於伊朗來說也是好事，至少可以避免特朗普所說的美國也在霍爾木茲海峽收費的情況出現。

歸根結底是伊朗攔路收費的政策不符合國際社會的共同利益。中國在事關全球各國共同利益的事情上公開表態發聲不偏私，不是事不關己袖手旁觀。中國做這一事情的出發點就和是否背刺伊朗無關。

2026年9月25日，習近平與特朗普在白宮茶敘。（Reuters）

連日來，中美這一共同的立場獲得了大多數國家和輿論的認同。《紐約時報》、路透社及彭博社等美歐主流媒體評論稱中美即便在諸多領域存在分歧，但在維護全球公共安全和防範局勢失控方面仍擁有共同底線。

海灣產油國媒體普遍將「禁止水道收費」視為航運秩序與能源出口的「強心針」。東亞主流媒體普遍對共識持正面肯定態度，認為中美共識實際上是在為全球航運與供應鏈秩序「兜底」。

能夠公開提出迎合全球各國普遍利益的主張，恰恰說明，中國並非是單獨支持伊朗對抗美國的國家。中國立場的獨立自主與認真負責，和其大國地位相匹配。

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz，右方紅圈）基本關閉，曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait，左方紅圈）也面臨危機，外界憂慮進一步打擊全球石油供應（Anadolu via Getty Images）

第三，中國在國際水道上的立場是大國應有之義，問題是中國為什麼沒有單獨提出不支持在國際航道收費，而是將其作為中美的共識提出？這是人們懷疑中國將其主張和美國交換的根本所在。

美國反對霍爾木茲海峽收費是不想承認伊朗的霸權，不願意放棄美國對相關海域的軍事控制，中國的出發點固然和美國迥然不同，但是中國和美國達成這一共識，給外界造成了中國支持美國立場的印象。

2026年9月11日，美軍航母「華盛頓號」（USS George Washington）正在阿拉伯海執行任務，除對伊朗實施海上封鎖，也為途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的商船提供掩護。（Reuters）

外界之所以有這樣的交換疑惑，是對中國外交的誤解。中國作為新興大國在極盡所能管控中美分歧，為了避免中美矛盾發展為陣營對抗，最核心的一點是不斷將兩國的矛盾降維，將問題限定在兩國範圍，而不是擴大外溢。伊朗問題和中美兩國之間大博弈捆綁，不符合中國管控中美矛盾的邏輯。

美國雖然在伊朗戰爭中受挫，但美國仍然是大國。中美共同發聲，這是大國間的協調。此次習近平訪美，美國總統特朗普親自去機場迎接，這是美國對中國大國地位的認可與尊重。中國順勢在伊朗問題上和美國共同發聲，是對美國的呼應。這是兩個大國在矛盾重重的局面下，可以達成的可以提振兩國合作信心的內容。

和其他中美在貿易晶片等領域的糾紛不同，這一共識的產生，甚至都不需要反覆拉鋸，明碼交換。大國並肩而立，作為大國負責合作潤滑劑的內容要有，伊朗問題的定位在此次中美元首會晤中應該就是這樣的定位。