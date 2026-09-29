習特會｜中美達成10項成果　經貿磋商進入新階段成「微妙平衡」

撰文：聯合早報
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中美元首華盛頓會晤落幕後，中國公佈兩國代表在「習特二會」前、於紐約經貿磋商達成的10項成果，包括貿易休戰延長兩個月，並為總值600億美元（約4707億港元）的非敏感領域商品相互降低進口關稅，涵蓋美國玉米和化妝品、中國家電和玩具等。

受訪學者分析，上述成果表明中美經貿磋商已邁入新階段，雙方也繼續利用高科技和稀土相互掐脖子，形成微妙平衡。

中國商務部星期一（9月28日）在官網以美大司負責人解讀的形式發聲明，通報9月20日至23日舉行的第八輪中美經貿磋商成果。

中美元首去年10月底在釜山達成為期一年的貿易休戰原本於11月10日到期。中國商務部證實，貿易休戰延長至明年1月10日，為雙方各自盤點、評估聯合安排落實情況，思考下一步如何推進中美經貿關係提供空間。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

中國商務部也宣佈雙方同意以對等方式，對各自規模約為300億美元的進口商品，予以降稅待遇。儘管與去年中美之間4150億美元的商品貿易總額比較，對等減稅規模較小，但彭博社指出，這是中國國家主席習近平上周訪美取得最切實的成果之一。

根據雙方公佈的清單，美國可能降低77類中國商品的關稅，包括煙花爆竹、聖誕裝飾品、家居用品和體育器材。中國的進口清單則涵蓋1619種美國商品，包括穀物、肉類、海鮮、乳製品、威士卡、煤炭、木材、化妝品、醫療器械等，但排除了主要進口商品大豆。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）星期天（27日）介紹，這些選定的產品屬於非敏感商品，而這項安排為約三成的美國輸華商品「打開了更好的市場准入」。

中美也同意在貿易委員會下設立農業工作組，今年年底前舉行首次會議，討論雙邊市場准入和農產品監管問題。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）（Reuters）

削減關稅的細節公佈後，部分中國家電製造商股票星期一上漲。其中，九陽股份在深圳漲停，小熊電器一度上漲9.5%。但因中國股市對「習特二會」的樂觀情緒持續消退，滬深300指數收盤下跌2.2%，為五周以來最大跌幅，並觸及一年低點。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波認為，中美經貿磋商目前的進展「低於預期」。

他向《聯合早報》分析，美國中期選舉前，特朗普政府不太好對華做出大幅讓步，「這會有損（美國總統）特朗普的強人作風和共和黨人對華整體鷹派的形象」。面對伊朗戰爭、美債問題等一系列挑戰，特朗普也希望處理好美中關係，「所以他目前只能保持穩定，既不要退，也不能明顯地進」。

北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇受訪時指出，此次達成的10項成果是一種進步，對穩定中美關係，延續中美之間相互依賴、經濟合作的關係非常必要，也有利於特朗普降低物價控制通脹和共和黨11月中期選舉選情。

王勇說：「中美經貿磋商過去是短期的止損修正，通過單獨的磋商推遲關稅衝擊，但現在正進入一個有限降稅、機制建設和分領域來管理合作的新階段。」

他指出，當前中美持續競爭，本輪經貿磋商達成的各項安排，旨在保證雙方非敏感商品的貿易，推進雙軌貿易制。這意味著不影響國家安全的非敏感領域，雙方會儘量推動貿易正常化。

不過，在高科技半導體、晶片、稀土、關鍵礦產等涉及敏感技術和產品的貿易上，中美會繼續實施較嚴格的出口管制。王勇說：「中美當前處在一種相互都卡着對方脖子的微妙平衡。」

陳波也指出，美國依然在很多方面對中國施壓，包括中資進入美國市場困難重重、中企不斷遭美國政府制裁等。「現在沒有在明顯降壓，或者做出真正善意的舉動。中方主要的反擊武器就是稀土，所以不可能在沒有得到美方讓步之前，就在稀土這些主要方面做出重大讓步。」

中國此次並未同意向美國採購液化天然氣和波音飛機，表明中國提出的一些要求美國可能並未滿足。（Getty Images）

白宮在上週五（25日）發佈的簡報中，單方面宣佈中國明後年每年將從美國進口至少1000萬公噸煤炭，相當於中國每年煤炭進口量的2%。商務部星期一部分證實這項消息，稱中方自美進口煤炭關稅將納入對等降稅框架，這將有利於中方在2027年和2028年每年自美進口煤炭。不過，液化天然氣（LNG）和石油不在清單之列。

王勇分析，中國此次並未同意向美國採購液化天然氣和波音飛機，表明中國提出的一些要求美國可能並未滿足，包括對中國國產商用飛機C919的飛行許可授權，以及解除對C919發動機的綜合管制。

陳波預期，中美兩國元首在年底，即美國中期選舉之後舉行的會晤，可能達成更多經貿成果。目前則更多是在全面激烈競爭的格局中，克制過激舉措，而不是尋求合作共贏的願景。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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