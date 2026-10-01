特朗普AI協議鬧烏龍　「United States」串錯成「Unites States」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月29日在白宮簽署人工智能協議，惟文件中總統簽名下方的美國國名「United States」竟然錯寫成「Unites States」，文件翌日經白宮社交媒體上傳後遭瘋傳，淪為網民笑柄。



這份協議由特朗普與美國六間AI巨頭高層一同簽署，內容要求業界建立內部監控機制、聘請獨立外部審計，確保技術如預期運作。

特朗普形容這份協議具道德約束力、自我監管十足，儼如一部憲法：「世界上最偉大的人物簽了名，我作為總統簽了名。」同日，他還宣布將以行令把人工智能（ArtificiaI intelligence）正式改名為超級智能（Super intelligence），自誇「super」一詞最簡單最好。

特朗普超級智能協議拼錯字，加州州長紐森趁機抽水嘲諷，稱此為「『超級智能』的黃金時代」。（@GavinNewsom）

可惜的是，白宮在這份開啟「超級智能」時代的文件中，竟連國名也寫錯。而特朗普過往一直拒絕業界審慎發展AI的呼聲，此次終於邁出自我監管的第一步，沒想到卻鬧出烏龍，超級智能也幫不上忙。

至於錯從何來，白宮未即時回應，暫不清楚文件上傳至聯邦公報（Federal Register）時會否原樣照登。

加州州長紐森趁機嘲諷，在X上發文稱：「『超級智能』的黃金時代。」