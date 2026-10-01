中國大熊貓抵美暫未與公眾見面　亞特蘭大動物園發布福雙食竹影片

中國國家主席習近平訪美期間宣布，向美方租借新一對大熊貓「平平」和「福雙」後，兩隻大熊貓9月27日已搭乘包機抵達美國亞特蘭大，牠們抵美之後暫未與公眾見面，不過亞特蘭大動物園在社交網站上更新福雙食竹影片，並表示之後將再公布開放時間。



動物園在社交平台X（前稱Twitter）分享近一分鐘片段，可以見到福雙拿着竹葉進食。動物園亦稱，「目前這兩隻大熊貓還未與公眾見面——請密切關注後續公告，了解何時能與它們見面！」

新華社此前報道，成都大熊貓繁育研究基地發布消息說，包機降落後，中美雙方獸醫和飼養員聯合檢查，兩隻大熊貓健康狀況良好。中方獸醫和飼養員將駐園3個月，照顧兩隻大熊貓度過隔離檢疫期，開展壓力適應（應激適應）與行為訓練，幫助牠們盡快適應新環境。

圖為大熊貓「平平」。（成都大熊貓繁育研究基地供圖）

根據中美雙方安排，這對大熊貓將在亞特蘭大動物園開啟為期10年的旅居生活。大熊貓「平平」為雄性，2020年3月17日出生；「福雙」為雌性，2020年10月18日出生。