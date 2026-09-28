大熊貓平平、福雙抵亞特蘭大動物園　健康狀況良好

中國國家主席習近平國事訪問美國期間宣布，向美方租借新一對大熊貓「平平」和「福雙」。於美國東部時間9月27日上午，大熊貓「平平」、「福雙」搭乘包機抵達美國亞特蘭大國際機場。隨後，這對大熊貓隨後順利運送至亞特蘭大動物園，進行約一個月的常規檢疫隔離。



2026年9月27日，中國大熊貓「平平」及「福雙」搭乘包機，抵達美國亞特蘭大國際機場。（新華社圖片）

新華社報道，成都大熊貓繁育研究基地發布消息說，包機降落後，中美雙方獸醫和飼養員聯合檢查，兩隻大熊貓健康狀況良好。中方獸醫和飼養員將駐園3個月，照顧兩隻大熊貓度過隔離檢疫期，開展壓力適應（應激適應）與行為訓練，幫助牠們盡快適應新環境。

亞特蘭大動物園園長雷蒙德·金（Raymond B. King）表示：「這是讓亞特蘭大動物園極為興奮的一天。我們熱烈歡迎『平平』和『福雙』，並以無比興奮的心情和大家分享這一喜悅。亞特蘭大動物園將與中國野生動物保護協會合作，繼續推進大熊貓保護工作。」

亞特蘭大動物園副園長吉娜·費列（Gina Ferrie）表示，動物園已對場館進行升級改造並做好各方面準備，期待大熊貓度過一個多月的適應期後，與遊客正式見面。

根據中美雙方安排，這對大熊貓將在亞特蘭大動物園開啟為期10年的旅居生活。大熊貓「平平」為雄性，2020年3月17日出生；「福雙」為雌性，2020年10月18日出生。