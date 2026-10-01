特朗普單方面稱韓國投資2000億美元能源基建　李在明：未定案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月30日單方面宣稱韓國將在美國能源基建投資2,000億美元（約1.56萬億港元），韓國總統李在明（Lee Jae Myung）翌日表明，部分項目的參與仍未定案，須視乎商業考量。



據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周四報道，特朗普周三晚在社交平台Truth Social發文，稱兩國已同意合作阿拉斯加液化天然氣項目，估價500億美元（約3,900億港元），並形容為美國史上最大規模能源基建投資之一。

隨後李在明在社交網站X（前稱Twitter）發文回應，指參與該項目取決於財務可行性及是否符合法律規定，核電廠投資亦須評估商業價值。此前美韓聯合聲明僅稱項目須合乎商業合理性，未交代款項分配。

整個投資方案包括撥出223億美元（約1,739億港元）在德州興建天然氣發電設施，為同場數據中心供電，另計劃以1,200億美元（約9,360億港元）興建八座大型核反應堆。據韓聯社（Yonhap）報道，阿拉斯加項目須把天然氣輸送約1,300公里再液化出口，因前期投資龐大，經濟效益長期受質疑。

特朗普宣稱相關承諾將化身大型工程，為美國創造數以萬計職位；惟韓方至今未確認金額及時間表，一切仍待商業審查。