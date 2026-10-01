韓國情報院評估金正恩逾300磅屬極度肥胖　日常活動未見健康問題

韓國國家情報院9月30日向國會講述最新評估，判斷朝鮮領導人金正恩體重約140公斤（約308磅），屬「極度肥胖」，同時稱目前未見其有健康異常跡象。



根據韓國國會議員尹建永（音譯，Youn Kun-young）引述韓國國家情報院的說法，金正恩的「健康狀況歸類為極度肥胖，體重超過140公斤」。

2026年9月6日，朝鮮元山港為驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）舉行服役儀式，朝鮮領袖金正恩出席。（朝中社）

韓方評估他屬於心血管疾病高風險族群，不過也指他在快步跑上樓梯等活動時，身體未表現出任何困難，情報院認為「鑑於有專屬醫療團隊的密切監測，目前評估顯示其健康狀況未見異常」。

2020年時，輿論曾出現對於金正恩健康出現問題的猜測，他因缺席公開活動、在公眾視野「消失」約20天，引發傳言。金正恩的父親金正日、祖父金日成均是肥胖者及吸煙者，兩人均死於心臟病發。

韓國國家情報院也評估金正恩的女兒金主愛身高約160厘米，體重逾50公斤，並指她作為指定接班人的地位正日益穩固。

韓方判斷APEC峰會前後舉行「特金會」機率約50%

對於美朝未來會否對話，韓國國家情報院判斷朝鮮近來在批評美國方面表現克制，反映出不願破壞外交局勢的意圖，韓方評估在11月於中國舉行亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會前後舉行美朝會談的機率約為50%。

美國總統特朗普（Donald Trump）已表示將出席APEC峰會，朝方則未有表態。