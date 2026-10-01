菲律賓巡邏艦驅離中國科考船　中方派海警船掩護　批菲違國際法

菲律賓海岸警衛隊10月1日表示，成功驅離一艘在菲巴丹群島（Batanes）附近海域未經授權展開海洋科學研究活動的中國科考船「嘉海科7號」，並指中方曾派海警船掩護。中國駐菲大使館表示，有關科考船是在中國管轄海域正常作業，批評菲方騷擾行為違反國際法和國際關係基本準則。



「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）在社交網站列出事發位置（X@SCS Probing Initiative）

菲律賓海岸警衛隊10月1日稱，一艘中國大陸科考船（科學考察船）在靠近台灣的菲律賓巴丹群島省北部近海作業，菲海岸警衛隊派出特雷莎·馬格巴努阿號（BRP Teresa Magbanua）巡邏艦和一架巡邏飛機前往應對，展開驅離行動。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）指，之後有中國海警船多次試圖掩護該科考船並阻擋菲方船隻，不過菲方船隻仍能一度駛至距離「嘉海科7號」不到50碼處，菲方主張已成功驅離該科考船。

中國駐菲律賓大使館在社交網站發文稱，有關中國科考船是在包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法架構下，於中國管轄海域正常作業。

中方批評菲律賓方面的騷擾行為侵犯中國在相關海域的主權權利和管轄權，違反國際法和國際關係基本準則，並危及中國船隻及人員安全。