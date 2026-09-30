菲律賓公布「新版海圖」　中國外交部：非法且無效

菲律賓國家海事委員會公布「新版海圖」後，中國外交部9月29日表示，菲律賓非法侵佔中國南沙群島部份島礁，超越自身領土範圍劃設所謂「卡拉延島群」、發佈中國南沙群島相關島礁的所謂「海圖」，嚴重侵犯中國領土主權、嚴重違反聯合國憲章及相關國際法非法且無效。



菲律賓國家海事委員會25號公布包含中國南沙群島、中業島、馬歡島等島礁的「新版海圖」。中國外交部發言人郭嘉昆9月29日主持例行記者會時稱，中業島、馬歡島是中國南沙群島的一部分，是中國領土，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部網站）

郭嘉昆說，菲律賓的領土範圍是由一連串國際條約所確定，包括南沙群島在內的中國南海諸島在菲律賓領土範圍之外，中方堅決反對菲律賓損害中國主權和權益的任何行徑，將繼續採取必要措施，堅定捍衛自身在南海的領土主權和海洋權益。