中國聯大發聲：奉勸菲方停止南海問題多邊炒作　回歸雙邊協商正軌

中方9月28日（周一）在第81屆聯合國大會一般辯論針對菲律賓的發言行使答辯權。中方奉勸菲方停止南海問題多邊炒作，儘快回歸雙邊協商正軌。



中國常駐聯合國副代表孫磊說，中方一貫認為，聯合國不是討論南海問題的合適場所。但中方有必要對菲方有關錯誤論調作出嚴正回應。中方對「南海仲裁案」的立場是一貫、明確的。菲律賓單方面提起所謂仲裁，違背「國家同意」「約定必須遵守」等國際法基本原則，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。

中國海警局指菲律賓多艘船2026年7月24日侵闖黃岩島海域，公布射水炮驅離船隻畫面（影片截圖）

孫磊指，「仲裁庭」越權審理、枉法裁判，所做「裁決」非法無效，嚴重影響《公約》規定的原則和精神，嚴重衝擊國際海洋法的權威性和完整性。中國不接受、不承認該「裁決」，反對且不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。這既是捍衛自身領土和海洋權益，也是為了維護國際海洋法治，維護公平合理的國際海洋秩序。

孫磊稱，菲方渲染所謂「裁決」出台十年，毫無意義。事實是，「裁決」不但不能解決中菲涉海問題，反而激化地區矛盾，成為中菲關係和南海和平穩定的絆腳石。在領土問題和海洋劃界爭議上，中國不接受任何強加於中國的爭端解決方案，一貫主張與有關直接當事國通過談判協商解決爭議。中方將繼續同東盟國家一道，共同維護南海和平穩定。

孫磊表示，「南海仲裁案」是國際海洋法的反面案例。無論菲方如何標榜粉飾，都改變不了其非法、無效、越權、反動的本質。中方奉勸菲方停止多邊炒作，儘快回歸雙邊協商正軌，與中方一道管控南海分歧，共同維護南海和平穩定。