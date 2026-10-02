日媒：日本跌出中國旅客國慶十大外遊目的地　去年曾是榜首

10月1日，正值中國「十一黃金周」首日，日本共同網引述中國旅遊服務供應商途牛旅遊網報道稱，在規劃今年中秋、國慶小長假的行程時，日本已跌出中國遊客十大海外旅遊目的地之列，而這一變化發生在這兩個亞洲鄰國關係惡化的背景下。



2025年同期，日本曾位居中國遊客出境遊目的地榜首。途牛旅遊網表示，而如今，印尼、土耳其和韓國已成為最熱門的海外旅遊目的地。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行雙邊會晤當天，在韓國金海國際機場附近，圖為一名女子戴上一頂印有中國國旗與韓國國旗的紅色帽子。（Getty）

2025年11月7日，日本首相高市早苗在國會答辯時稱，「台灣有事」或構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論隨即引發多方強烈批評。中國外交部多次表示，日方應當認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。

此後，中方因治安問題、產品質量安全等原因，先後發布赴日旅遊、留學預警，暫停進口日本水產品等措施，這也被一些日媒認為是反制措施。

共同網稱，一名今年早些時候曾赴日旅遊的中國遊客表示：「鑑於當前的氛圍，確實有人會覺得難以選擇日本作為旅遊目的地。」

據日本國家旅遊局統計，今年上半年，訪日中國遊客數量大幅下滑，同比下降56.4%。

9月24日，交通運輸部副部長李揚在國新辦新聞發佈會上表示，今年的國慶假期出行會高位運行，預計全社會跨區域人員流動量將達21.3億人次，日均約3億人次。

2026年9月18日，日本東京，一名女子提着購物袋走過購物區的街道。（Reuters）

10月1日，日本共同網引述多名相關人士獨家報道稱，由日中經濟協會、日本經濟團體聯合會（經團聯）和日本商工會議所一把手率領的代表團，擬於明年3月訪問中國北京，已開始為此展開協調。

報道強調，若能成行，將是時隔約兩年重啟對話，代表團將爭取與中方領導層舉行會談。

此前，原定於今年1月的訪華計劃因中方未就接待事宜作出明確答覆而延期。在中方對日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論予以持續反制的情況下，日中兩國能否重啟高級別經濟對話備受關注。

報道稱，此次訪華活動將由日中經濟協會牽頭主辦。過去，除了因新冠疫情而中止外，該協會自1975年起幾乎每年都派遣代表團，因此之前的延期實屬罕見。

預計以日中經協會長進藤孝生（日本製鐵顧問）、經團聯會長筒井義信（日本生命保險特別顧問）以及日本商工會議所主席小林健（三菱商事顧問）為首，日本企業領導也將加入。筒井將首次以經團聯會長身份訪華。

2026年9月22日，日本首相高市早苗在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

2025年11月，日本首相高市早苗妄言「台灣有事」，導致日中兩國關係跌至十年來最低點。近期，日本議員和企業界領袖接連計劃訪華。

經團聯高層6月曾表示，力爭在2026年年內訪華。經團聯還計劃於11月中旬派遣小規模考察團，希望推動代表團訪華。

據報道，日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」的年輕成員9月13日訪問了中國。而日本前外務大臣岩屋毅，已經作為今年6月去世的日本前眾議院議長河野洋平的繼任者，就任日本國際貿易促進協會會長，他從9月27日起，以該協會會長的身份訪華。

共同網稱，岩屋毅9月28日、29日分別獲得中國外交部長王毅及國務院副總理何立峰的會見。自中日雙邊關係惡化以來，這是中國高層首次與日本國會議員會談，連續兩天安排會見實屬罕見。王毅與何立峰都強調了日中關係的重要性，同時在台灣問題上對日本加以牽制。

2026年9月28日，日本前外相、日本國際貿易促進協會會長岩屋毅到訪北京，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。（中國外交部圖片）

港媒9月15日曾刊文指出，日方這一系列行動，被外界解讀為試圖在11月的亞太經合組織（APEC）峰會前實現中日關係破冰。但分析人士警告，除非日本最高層發出更明確的信號，否則這些開闢外交窗口的努力可能收效有限。

同日，中國外交部發言人郭嘉昆也指出，9月14日，中國外交部劉彬部長助理會見來華訪問的日中友好議員聯盟青年議員代表團。中方強調，日本首相高市早苗涉台錯誤言行是當前中日關係面臨嚴重困難的最大癥結。日方應恪守中日四個政治文件精神，汲取歷史教訓，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。

據《朝日新聞》9月27日發布的報道，在該媒體於9月26日和27日進行的全國輿論調查（電話調查）中，受訪者被問及日本首相高市早苗是否有必要致力於改善與中國的關係。結果顯示，認為「有必要下功夫」的佔57%，明顯高於認為「沒必要」的35%。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

調查還顯示，在高市內閣支持群體中，認為「有必要下功夫」改善對華關係的佔51%，認為「沒必要」的佔44%；在非內閣支持群體中，認為「有必要下功夫」改善對華關係的更是佔69%，認為「沒必要」的則僅佔25%。報道稱，由此可見，對高市內閣的支持與否，導致了回答傾向上的差異。