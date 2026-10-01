日本連下35天雨　伊勢神宮竟冒出巨大香菇　網民：宮崎駿場景成真

日本近期雨勢不斷，東京更傳出連續35日降雨的奇景，當地不少民眾直呼：「到底要下到什麼時候？」



一名台灣網友近日在Threads分享赴日旅遊時，意外發現伊勢神宮庭園內樹下冒出一朵朵巨大香菇，直挺挺地矗立在雨後潮濕的環境中，畫面相當吸睛▼▼▼

根據東京天氣報告，東京都自8月27日起連續35天降雨，打破自2019年創下連續33日降雨的紀錄，在10月1日仍有70%的降雨機率。

而位於日本三重縣伊勢市也在前幾天連續密集降雨，過去一週的累積降雨量超過了79毫米，但至9月30日起已開始好轉，迎來大晴天。

原po在伊勢神宮庭園內樹下發現一朵朵雨後冒出的香菇，其中一株外型細長、高聳，讓他忍不住笑問：

究竟這雨下到什麼時候？香菇能長多高？

貼文曝光後，不少人將畫面聯想到動畫場景。有網友留言笑稱是「宮崎駿的作品」，也有人分享在三千院看到香菇的經驗，認為日本雨後的自然景象相當有趣。

不少網友也被照片中筆直生長的香菇外型吸引，直呼：

「好直一條」

「好可愛」



甚至有人笑稱香菇似乎成了這波雨季的另類受益者。

網友幽默形容：「人類看到連日下雨：好煩；香菇看到：今年景氣不錯。」也有人開玩笑表示：

我的皮克敏（遊戲角色）準備好要出發伊勢神宮現場了。

對於香菇為何在連日降雨後大量出現，網友提醒，香菇的生長並不是單純「被雨水灌高」，包括溫度、濕度、培養基質及香菇本身的物種，都會影響子實體的生長。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】