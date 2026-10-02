美伊戰爭耗盡彈藥庫存 美國海軍批出千億導彈合同
撰文：韓學敏
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美國海軍10月1日批出總值最高244億美元（約1,903億港元）的多年期合同，委託雷神技術公司（RTX）旗下雷神生產標準六型（SM-6，亦稱RIM-174標準增程主動導彈）導彈，以補充因中東衝突而消耗的彈藥庫存。
據路透社周四（1日）報道，美國海軍表示該合同旨在穩定可靠地供應SM-6飛彈，該飛彈既可以執行進攻性打擊任務，也可以執行飛彈防禦任務。雷神稱是唯一經實戰驗證、能兼顧防空、反艦及彈道導彈防禦的武器，可由多款軍艦以至陸基發射器發射。
五角大樓今年接連批出大額彈藥合同，催谷承包商加快增產，包括9月底207億美元（約1,615億港元）的先進中程空對空導彈臨時多年期協議，以及7月批予洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德馬丁）的586億美元（約4,571億港元）愛國者攔截導彈合同。
雷神稱已擴充技術工人隊伍、加強國防工業夥伴合作並推動生產自動化，以應付近遠期需求。惟業界高管警告，國會尚未為相關合同撥款，承包商在立法前難以大規模投資零件及設施。
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