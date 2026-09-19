華郵揭美軍少報美伊戰爭死亡人數　赫格塞思斥謊言比伊朗官媒更糟

《華盛頓郵報》9月19日（周六）引述六位熟悉美國防部內部傷亡統計數據的官員報道，在已超過半年的伊朗戰爭中，死於中東的美軍人數超過五角大樓公開披露的數字。其中五位官員表示，至少有22名軍人死亡，比國防部公開數據庫（即國防傷亡分析系統，簡稱DCAS）中顯示的數字多4人。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）其後嚴詞駁斥，指報道造假，比伊朗官媒更糟糕。



據報道，第六位官員（與其他官員一樣，他要求匿名討論相關數據）表示，自2月28日特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府與以色列聯手發動伊朗戰爭以來，已有23名美軍人員死亡。

2026年9月18日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左）與美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine，右）在五角大樓主持一場紀念美軍戰俘及失踪美軍的儀式。（Reuters）

這位官員聲稱，並非所有未公開的死亡都與衝突直接相關，但都涉及在持續敵對行動期間身處中東執勤的美軍人員。

此外，這位官員還表示，自戰鬥行動開始以來，已有三名駐紮在該地區的美國承包商死亡。

截至18日，美國防部的公開數據庫顯示，美軍共有18人死亡，其中包括自伊朗衝突爆發以來因敵對行動和非敵對行動造成的死亡。

關於這些未公開死亡的細節，包括死者身份、死亡時間、方式和地點目前仍然不清楚。熟悉更高傷亡數字的官員，對五角大樓的公開數據網站未有反映這些額外的死亡人數表示不滿。

赫格塞思指《華盛頓郵報》的報道是造假：

2026年9月18日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓出席紀念美軍戰俘和失蹤軍人的儀式。（Reuters）

國防部長赫格塞思其後在網上發文表示：「這太噁心了，完全是假的。徹頭徹尾的謊言。《華盛頓郵報》真丟臉，他們比伊朗官方媒體還糟糕。」