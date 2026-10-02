杜拜航空恐襲未遂案　機長負傷開艙門救全機：不能讓其他人一起死

杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，副機師涉在飛行途中襲擊機長，以色列指其企圖使客機墜毀，飛機最終急降在沙特阿拉伯。印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）10月2日表示，他當時負傷倒地，告訴自己必須拼盡最後一口氣打開艙門，好讓其他人進來制止疑犯，他指「我知道不能讓其他人一起死」。



受傷的機長馬查爾10月2日與印度總理莫迪（Narendra Modi）視像通話，影片內可見他紗布包頭，他向莫迪講述自己從事駕駛飛機17年，「即使閉著眼睛，我也能知道飛機正在發生什麼事。」

他談到遭副機師攻擊後，自己受傷倒地，「我多處受傷，倒下…… 我為自己生命搏鬥時，那一刻我也意識到，若果我無法起身的話…… 乘客們也會喪命。」

他說道「但我告訴自己，必須拼盡最後一口氣，從內部把（駕駛艙）門打開」，他稱「我知道不能讓其他人一起死」。

在馬查爾成功開艙門後，其他乘客與機組人員進入駕駛艙內制服副機師，並協助飛機恢復穩定。

莫迪大力稱讚這位英雄，稱「全國能自豪地說我們印度人不是奪取他們生命的人，是拯救他人生命的人。」他又讚揚馬查爾全心關顧所有乘客的安危。

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷印度機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制伏行兇的副機師，班機緊急降落沙特。圖為印度飛行員馬查爾（Smit Machchhar）。（Reuters）

在飛機抵達沙特阿拉伯後，馬查爾先獲送至塔布克（Tabuk）的醫院，他之後再獲送至阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi），目前情況穩定。