杜拜航空喋血案｜新片曝混亂全過程：機長倒地披血　疑犯跪地被綁

杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，阿曼籍副機師涉在飛行途中襲擊印度籍機長並試圖墜毀飛機。外媒10月2日報道，新曝光影片進一步還原事發經過，其中可以看到副機師被制服後，眾人一邊手忙腳亂為倒地披血的機長急救，另一邊急尋懂操控飛機的乘客協助。與此同時，身上同樣滿布血跡副機師則雙手被捆綁，雙膝跪在地上。



綜合美媒CNN及以媒第12頻道（Channel 12）獲得的新影片，拍攝位置大約位於駕駛艙附近的座位上，而且綜合了從事發後一刻，到飛機降落後的畫面。

影片中，人們用英語和希伯來語喊叫，有人說「他試圖撞毀飛機」，指的是刺傷機師的阿曼籍副機師；其他人則朝著駕駛艙方向喊「把他弄出去」，同時命令機艙內恐慌的乘客坐下。

人們接着呼喊詢問機上是否有醫生，後來被證實為以色列牙醫Shota Musayev的乘客隨即衝到飛機前部提供醫療救助，但無法看清他救助的是誰。

在影片的首部份結束前，一名男子用希伯來語詢問飛機上是否有額外的飛行員，其後有人回答說「有」。與此同時，渾身是血的Smit Machchhar則躺在駕駛艙外的地上接受急救，他說：「（涉案副機師）打了我好幾次」，並指自己的手無法舉起且無法握緊拳頭。

影片第二部份的開首，飛機已在沙特降落。外媒此前報道，機長遇襲後飛機曾急速向下俯衝，隨後參與制服副機師的乘客哈雲（Yaniv Hayun）成功穩定飛機，而機上另一組杜拜航空的飛行員其後接管飛機着陸。

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在影片結尾，醫護人員已將Smit Machchhar抬上擔架床，而另一名有份幫助制服副機師的乘客Asaf Rajuan則表示自己頭部受重擊；機艙內的人則焦急地詢問沙特當地警察在哪；當鏡頭對準雙手被綁、雙膝跪地的副機師時，一名說英語的乘客稱：「他這樣已經一個小時四十分鐘了，甚至更久......沒事的。」

以媒此前引述消息報道，副機師在沙特接受初步調查後，將移交阿聯酋。而以色列國安部長表示，將在政府內閣推動尋求引渡疑犯。