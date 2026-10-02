杜拜航空企圖恐襲案｜美媒：機上發Mayday求救　沙特約旦曾拒降落

杜拜航空（Flydubai）編號FZ1073航班9月30日由阿聯酋杜拜前往以色列特拉維夫時，副機長突然襲擊印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar），並企圖墜毀客機。一批英勇乘客衝入駕駛室制服疑兇，避免發生更嚴重災難，惟有消息人士透露，事發後機上向沙特阿拉伯及約旦發出求救訊號，但遭對方拒絕批准降落，經過一輪轉折後，最終才獲准在沙特塔布克（Tabuk）緊急着陸。



《紐約郵報》10月1日報道，一名知情人士向美聯社表示，FZ1073航班上的乘客制服副機長後，一把發抖的聲音向沙特空中交通管制區要求降落。

2026年9月30日，杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，副機師涉在飛行途中襲擊機長並試圖墜毀飛機。圖為遇襲的印度藉機長馬赫查爾（Smit Machchhar）在機上接受急救。（影片截圖）

該名機上未具名人士向控制塔發出Mayday求救，稱客機發生企圖劫機事件，要求當局在地面安排救護車候命。報道提到，當時客機曾急墜大約18000呎，休班機長嘗試將飛機上升至適當高度時，空中交通管制員或聽到乘客的尖叫聲。

客機沙特轉飛約旦再折返

不過消息人士提到，臨危授命控制客機的休班機長被禁安排客機在沙特降落，並要求轉飛至約旦空域。約旦則傳要求客機等待軍方批出降落許可，但在數分鐘後拒絕要求。

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制服行兇的副機師，班機緊急降落沙特。圖為印度籍機長馬赫查爾（Smit Machchhar）。（Reuters）

航班折返沙特空域後，再次提出降落要求，最終批准飛往塔布克。消息人士稱，沙特空中交通管制員未有解釋拒絕航班第一次降落要求的原因。

飛機抵達沙特後，受傷機長馬查爾隨即送院，印度官員指對方目前情況穩定；受影響的旅客則在數小時後獲安排乘坐另一航班前往特拉維夫。至於涉事副機長仍被沙特安全部門扣押及問話，一名知情中東官員表示，沙特正與美國、阿曼、阿聯酋及以色列相關部門合作，冀找出行兇者的犯案動機，暫時不排除包括恐怖主義或精神問題等因素。