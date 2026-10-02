李敏鎬新戲《暗殺者們》遭轟歪曲歷史　劇組取消電影節等宣傳活動

由李敏鎬、柳海真及朴海日主演的韓國電影《暗殺者們》（암살자(들) ）近期捲入歪曲歷史爭議，保守派團體更表示要到柳海真家門前抗議。製作公司Hive Media Corp 於10月2日宣布為確保安全，取消該片參加第31屆釜山國際電影節的開幕禮、戶外舞台見面會，以及主演李敏鎬原定出席的「Actors' House」等活動。



該片以1974年韓國前第一夫人陸英修遇刺案為背景，講述記者追查事件疑點。在現實中，官方定調案件為青年文世光單獨犯案，但劇中加入創作想像，暗示當時政權內部存在介入疑雲，遭部份政界人士及團體批評歪曲歷史。

《暗殺者們》預告片：

儘管製作方回應電影僅是基於史料加入藝術改編，並未認定特定人物為幕後主謀，無意篡改史實。民眾號召到主演柳海真家門前抗議，導演許秦豪還因此被告上警局。因此，製作公司發文宣布取消原定參加的釜山國際影展開幕禮等活動。

保守派團體擬到柳海真家抗議

韓聯社報道，保守派團體「新自由連帶」負責人金相鎮（音譯）表示，從3日起在據悉為柳海真住所的建築物前舉行集會，且抗議活動計劃持續近一個月，直至10月30日，預計有20人參與。

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目前，該片在韓國熱映中，累計突破182萬觀影人次，但票房尚未達損益平衡門檻，歷史爭議持續發酵，將為影片後續宣傳增添變數。