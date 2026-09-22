韓釜山親水公園罕現鯊魚掀觀光熱　萬人到訪近距離「朝聖」｜有片

韓國釜山東區的北港親水公園水道自9月18日起出現一條長約3.5米的鯊魚，起初海警試圖將其強制驅趕但不果，並且已中止後續行動。韓媒22日報道，由於鯊魚此後數天未有自行離去，相關消息在網上瘋傳後，當地迎來「鯊魚觀光熱潮」，單是剛過去的週末便有近2萬人到訪公園「朝聖」，大量民眾站在水道旁等待鯊魚現身一刻。



韓聯社及韓媒《東亞日報》報道，韓國海警18日接報報後，起初曾使用驅鯊劑等一系方式試圖將鯊魚驅逐出水道。由於牠並未離開，再加上擔心過度積極的根除行動會激起其攻擊性，當局決定終止行動，等待鯊魚自行離開。

這條鯊魚此後數天持續在水道徘徊，從網上影片可見，牠偶爾會出現在顯眼的地方，並把背鰭伸出水面。

民眾為了一睹該鯊魚，紛紛於剛過去的週末前往當地。據釜山廣域市資訊，19日及20日共計有約1.8萬人到訪該公園，是平時週末到訪人數的4至5倍。

韓聯社稱，隨着大量遊客到訪公園，當地附近商店的「鯊魚周邊產品」也遇搶購潮。韓國便利店CU的營運商BGF Retail表示，釜山東區分店在19日至21日售出的「大白鯊雪條」（죠스바），與上週同期相比增加28.4％。

BGF Retail也提到，相關分店的總銷售額比上週同期增長48.6％，尤其是民眾拍照「打卡」相當耗電，促使行動電源的銷量暴增815.5％。

市政府相關部門為對於突然急增的人流，已在發現鯊魚蹤跡後派員赴現場，採取措施防止遊客過於靠近水道。