美國中期選舉共和黨選情告急　特朗普：別讓民主黨彈劾我｜有片

距離11月3日舉行的中期選舉還剩下1個月之際，美國共和黨的選情告急，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在一個公開場合要求選民「假裝」他也參選，支持他保住國會控制權，以免讓民主黨有機會再尋求彈劾他。



特朗普10月1日（周四）先後到德州（Texas）和俄克拉何馬州（Oklahoma）為共和黨候選人站台。他在俄州的集會上表示：「請假裝上陣的人是我，我的名字也在選票上。如果我們沒贏，他們（指民主黨）將會彈劾我。如果讓他們重新掌權，我們的國家將被毀掉。」

特朗普警告共和黨敗選，民主黨將彈劾他：

特朗普在2024年總統選舉分別以14和34個百分點的多數票拿下得州和俄州，之前兩屆也大勝。不過在11月3日的中期選舉，這兩個傳統上支持共和黨的紅州在參議院和州長選戰預計都是硬仗，更加突顯共和黨選情危急。

特朗普的最新民調跌至32%的個人新低，美伊戰爭推高燃油價格，生活費高漲問題惡化引發廣泛民怨，使共和黨候選人陷於劣勢，黨內也浮現特朗普是選舉負資產的呼聲。

2026年10月1日，美國俄克拉荷馬州，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合為共和黨在該州的州長候選人馬澤伊（Mike Mazzei）站台。（Reuters）

最新民調還顯示，特朗普在總統選舉以兩位數差距大勝的另外八個州：阿拉斯加（Alaska）、艾奧瓦（Iowa）、佛羅里達（Florida）、堪薩斯（Kansas）、內布拉斯加（Nebraska）、密西西比（Mississippi）、南卡羅萊納（South Carolina）和肯塔基（Kentucky），共和黨都面對強力的競爭。民主黨要扭轉共和黨在參議院53席對47席的優勢，須從共和黨手中奪下四席，當中至少兩席須來自這些特朗普之前大勝的州份。

波士頓學院的政治學系教授霍普金斯（David Hopkins）告訴路透社，共和黨在2024年總統選舉的得票出現轉向，而且紅州的選票轉向似乎比支持民主黨的藍州更加明顯，意味着這些特朗普曾經大勝的州更有看頭。

隨着越來越多原本預期競爭不激烈的州份如今選情膠着，競選活動最後階段的部署也可能被打亂，兩黨高層必須重新評估要把競選資金投入哪些州。

2026年10月1日，美國德州，總統特朗普（Donald Trump）到訪一間汽車公司並發表講話。（Reuters）

特朗普接下來在2日、3日和5日（下周一）先後到阿拉巴馬（Alabama）、俄亥俄（Ohio）和內布拉斯加助選。觀察家估計，雖然一些深紅州的選情有轉向民主黨的跡象，但共和黨仍可守住多數席位，特朗普到時將集中火力到這些州份站台穩住票倉。