特朗普稱歐洲同意釋放柴油儲備　G7領導人聲明：4個月釋放1億桶油

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月2日表示，歐洲已同意釋放大量柴油儲備，相關工作將立即啟動。七國集團（G7）領導人隨後發表聲明稱，透過國際能源總署（IEA）協調釋放1億桶石油，將立即開始，為期4個月。



特朗普2日在旗下社交網站Truth Social發文稱「歐洲剛同意釋放其大量柴油儲備，相關工作將立即啟動。感謝你關注此事！」

G7領導人隨後發布聲明，宣布會透過國際能源總署（IEA）協調在4個月內釋放多達1億桶石油，並指將在「最初20天內釋放大量柴油」。

路透社較早前引述3位消息人士報道，歐盟各國2日討論由法國提出的方案，即歐洲國家釋放5000萬桶柴油，同時要求國際能源總署（IEA）成員國也釋放5000萬桶原油，意味合共1億桶。

此前在美伊戰爭爆發後，國際能源總署成員國3月已同意釋放4億桶原油，冀緩解能源供應問題，但油價之後仍然高企。

特朗普政府早前已被指向德國、法國發警告，要求兩國動用應急柴油儲備，否則將面臨美國可能實施的柴油出口禁令。

2026年9月22日，美國紐約，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在聯合國總部向第81屆聯合國大會發表演說。（Reuters）

美方冀緩解全球能源價格，根據美國汽車協會（AAA）數據，9月29日的柴油平均價格為每加侖6.44美元，比一年前高出2.75美元。高昂價格衝擊處於收穫季節的美國農民，他們是共和黨的一個關鍵選民群體，目前距離美國11月初的中期選舉僅剩一個多月。

另一方面，歐洲近年對美國柴油供應依賴加深，國際市場服務機構克普勒公司數據顯示，自2026年年初以來，歐盟日均進口約58萬桶柴油，其中美國供應約18萬桶，佔比約為32%，而2025年這一比例僅為17%。在西北歐，美國供應約佔該地區柴油進口量的57%，去年僅佔37%。