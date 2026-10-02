特朗普單邊宣布韓國投資　韓媒質疑違背誠信　官員強調合理投資

美韓10月1日就總額1423億美元（約1.1萬億港元）對美戰略投資達成框架共識，佔雙方原先約定2000億美元（約1.6萬億港元）投資額七成。不過，對於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）單方面宣稱韓方同意投入500億美元（約3,900億港元）開發阿拉斯加液化天然氣（LNG）項目，韓產業部長金正官澄清，稱若不具備商業合理性，就不會投資。



特朗普周三（30日）晚在社交平台Truth Social發文，稱兩國已同意合作阿拉斯加液化天然氣項目，估價500億美元。韓媒一度評價此番言論違背誠信原則。另外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）還單方面公布核電廠候選州，引發爭議。

金正官表示已與盧特尼克溝通，指對方「理解韓方擔憂，願盡力妥善處理」。同時，金正官強調韓美「雙方有共識，不具備商業合理性就不推進項目」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月30日單方面宣稱韓國將在美國能源基建投資2,000億美元（約1.56萬億港元），韓國總統李在明（Lee Jae Myung）翌日表明，部分項目的參與仍未定案。（Reuters）

韓國總統李在明亦在社交媒體X上發文回應，該項目取決於財務可行性及是否符合法律規定，核電廠投資亦須評估商業價值。

此前美韓雙方公布三項合作：德州燃氣發電項目（規模223億美元）、8座核電機組建設（規模1200億美元），以及啟動阿拉斯加LNG項目審查。

韓國國會將審查對美投資的商業合理性。目前，執政黨肯定韓美達成的談判成果，但仍對LNG項目持審慎態度；在野黨則質疑政府是否事先知情美方的對外說法。