法國學生示威持續超過5000人被捕　有老師疑被蒙面人淋汽油｜有片

法國近日爆發針對教育資源匱乏的抗議活動，10月2日（周五），全國多地有防暴警察與高中生發生衝突，有教師工會呼籲老師舉行罷工。總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）政府面對日漸激烈的示威顯得束手無策。有學生抱怨國家對教育投入不足，教室擁擠不堪，每班多達40名學生擠在破舊的校舍裏，以及今年5至6月期間要在35至40度高溫下上課。網上影片可見，一名教師更被蒙面示威者近距離淋汽油。



法國一名教師談到被示威者近距離淋汽油：

據路透社報道，在法國東部城市斯特拉斯堡，催淚彈瀰漫街頭；在南部城市馬賽，有人向警察防線燃放煙火；在西部城市雷恩，垃圾桶被點燃。

馬賽附近的拉西奧塔（La Ciotat），教育部門的發言人表示，一名青年向一名教師淋汽油。BFM電視台在網上發布的一段影片顯示，一名男子被一名頭戴兜帽和口罩的人用瓶子淋液體後摀住臉。

在巴黎郊區潘坦，示威者點燃包括柵欄在內的物品，並向防暴警察投擲鞭炮，然後逃離現場。

10月1日，馬克龍政府召開緊急會議後，一位接近總理的消息人士稱，示威活動已從抗議運動演變為都市暴力事件。司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，示威活動已被「局外人」騎劫。

報道指，抗議活動上週在巴黎地區爆發，但其後蔓延至全國，暴力程度日益加劇。

內政部長Laurent Nunez2日接受採訪時表示，自9月28日（周一）以來，警方已逮捕約5,000人，其中大部分是青少年。

由於騷亂，2日有400所高中（約佔總數的十分之一）停課。

部份家長支持抗議活動。馬丁（Vincent Martin）陪女兒來到巴黎海倫布歇高中外，表示學生們「要求…更好的學習條件，這完全正確」。

據《衛報》報道，17歲的索菲亞（Sophia）站在學校外的路障前線，而她2日原本應在上西班牙語課。

這位就讀於巴黎伏爾泰中學（Lycée Voltaire）的應屆畢業生表示：「我們希望這能發展成一場聲勢浩大的青年抗議運動，這已經是她和數百名學生連續第二日封鎖學校入口，導致所有課程取消。我們只是想讓政府聽到我們的聲音。我們寧願站在這裡抗議，而不是在惡劣的條件下學習。這是我們發出聲音的唯一途徑。」