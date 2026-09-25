馬克龍：法國將出兵沙特 協助保護紅海延布港石油設施
撰文：張涵語
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）9月24日（周四）表示，法國將向沙特阿拉伯派遣軍隊和防禦系統，以協助保護紅海港口城市延布（Yanbu），該市是能源運輸的關鍵樞紐。馬克龍亦指，如果美國實施柴油出口禁令，將對全球及美國經濟造成「災難性」後果。
路透社報道，近期原油價格飆升，原因之一是沙特石油出口的主要替代路線——經由延布港的運輸通道，遭到也門胡塞武裝的導彈襲擊。
馬克龍在接受法國電視一台（TF1）和法國電視二台（France 2）採訪時表示，「我們將部署軍事力量，即士兵、雷達系統和防禦系統，以保護這一設施——此舉並非為了捲入任何衝突，純粹是為了保護該設施。」
而面對國內因能源價格高漲而日益增長的壓力，馬克龍試圖讓法國民眾放心，表示隨着冬季臨近，法國擁有充足的石油和天然氣儲備。他指，法國政府正積極採取措施，確保能源供應不會中斷。
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