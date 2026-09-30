法國中學生不滿教育資源緊張　連日抗議活動升級　逾400人被捕

法國多地中學爆發學生抗議活動，連日封鎖學校，不滿當地教育資源緊張導致班級人數過多和教師短缺等問題。內政部長努涅斯（Laurent Nunez）9月29日表示，學生抗議活動升級，400多人被拘留，其中多數為未成年人。



英國廣播公司（BBC）報道，抗議活動上周始於巴黎，期間各地青少年封鎖了各自的學校，抗議行動已持續數日。有學生表示，「我們來這裡是為了傳達一個信息，我們並不是無緣無故來搞破壞的」。他們認為每班 34 人「根本行不通」，又怒斥教育系統「徹底崩潰」，讓教師工作量過大。

抗議期間，有示威者焚燒垃圾桶、破壞巴士站，向警員投擲物品等，警方則以警棍、催淚氣還擊。當局指，周二的抗議活動共有10名教師、數名學生及48名執法人員受傷。

2026年9月26日，法國高中生在學校安裝垃圾桶和障礙物，作為抗議活動的一部分。（Reuters）

代表學生的法國高中生工會指責政府過度使用武力鎮壓，努涅斯則指警方的應對措施「非常適度」。

法國教育部表示，至少有400所學校受到影響。教育部長Edouard Geffray表示：「示威遊行的權利是一項基本自由，不能成為此類暴力行為的藉口。」法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）警告升級抗議活動「不負責任」，強調沒有理由威脅他人安全。

與此同時，代表教師、醫院員工及公務員的工會也在全國範圍內舉行罷工，抗議低薪和工作條件惡劣等問題。