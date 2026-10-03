麥肯錫報告：AI影響美國就業市場　料1100萬人需轉行　基層更高危

未來10年，美國在人工智能（AI）普及帶來的就業變革中，面臨的最大挑戰可能不是大量崗位消失，而是如何幫助數以百萬計的勞動者轉行。



諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Co.）周二（9月29日）發布報告指出，到2035年，美國預計將有約1100萬名勞動者因AI取代部分工作內容而被迫轉換工作，這相當於目前美國勞動人口的7%。報告對比指出，美國歷史上的年均轉行人數約為21.5萬人；而在未來10年，這一數字或激增至目前的三倍。

人工智能：圖為2024年2月19日路透社製作的設計圖片，相中Artificial Intelligence AI字樣前方，有一些使用電腦和智能手機的人的剪影。（Reuters）

根據報告分析，最可能被迫轉行的全職僱員主要集中在辦公室和行政支援、零售與銷售，以及運輸與物流等領域，具體崗位包括客服人員、收銀員和倉庫工人。值得注意的是，低收入勞動者面臨被迫轉行的可能性，幾乎是高收入群體的八倍。

報告指出，即使屆時就業市場仍有大量職位空缺，但由於所需技能、資格、工作地點或薪資結構與求職者不匹配，因此仍可能有數百萬人找不到合適工作。

不過，報告強調這些預測仍存在很大變數，很大程度上取決於企業採用AI的速度、各行業人力需求的演變，以及人口老齡化等趨勢。麥肯錫估計，最終被迫轉行的人數可能介於600萬至1600萬之間。

報告建議美國各級政府提供更及時、詳細的就業市場數據，並資助再培訓計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

