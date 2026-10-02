美國加州科技公司華裔CEO被捕 涉走私價值逾23億元AI晶片至中國
撰文：林嘉敏
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美國聯邦調查局（FBI）9月30日逮捕加州一家科技公司的行政總裁Greg Lui（又名Yiu Kong Lui），並指控其向中國走私價值逾3億美元（約逾23.5億港元）受出口管制的人工智能晶片，涉嫌危害國家安全。
據美媒報道，Greg Lui現年38歲，於2021年創辦Earthmade Computers公司，曾在2023年至2024年間，未獲商務部許可情況下，通過公司購買英偉達製造的高端AI服務器，以偽造文件謊稱運往馬來西亞、新加坡等免許可目的地，最後非法轉運至中國。
調查人員指，Greg Lui涉嫌走私的先進技術很容易被中國軍方利用。檢方稱，Greg Lui知法犯法，違反《出口管制改革法》（Export Control Reform Act，ECRA）和《出口管理條例》（Export Administration Regulations，EAR）、並涉嫌走私及串謀洗錢，若罪成最高監禁50年。
法庭文件顯示，Earthmade Computers公司在2024年1月至10月期間，從兩家馬來西亞運貨公司收取逾1.76億美元（約13.8億港元）。
目前，美國聯邦調查局、商務部等政府部門正在聯合調查此案。
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