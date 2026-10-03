特朗普罕到印第安人族地舉行集會 歷任總統鮮少赴美原住民保留區
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月1日在俄克拉何馬州杜蘭特市（Durant）舉行為共和黨人助選的中期選舉集會，該地鄰近德州而且是印第安人部族喬克托人（Choctaw）族地的首府。美媒指，這並非特朗普首次以總統身份到訪美國原住民保留區，但歷任總統訪問保留區的次數卻寥寥無幾，因此前者此舉也有歷史意義。
美媒報道，特朗普在集會上特別向喬克托族酋長巴頓（Gary Batton）致意，前者聲稱，包括印第安人部族在內的美國居民貧困率達到數十年來的最低水平。
報道指，自美國立國以來，印第安人代表團就一直在華府與美國總統會面，但歷任總統卻鮮少訪問原住民保留區，而隨着美國與印第安人關係的發展，現代總統訪問當地的次數增加，其目的和性質也發生變化。
時任總統奧巴馬（Barack Obama）及拜登（Joe Biden）皆曾在任內，到原住民保留區，談及促進自治權等議題；特朗普2020年在其首個總統任期內，也曾到訪美原住民保留區。
不過報道指，特朗普這次到訪美原住民保留區似乎只是偶然之舉，共和黨全國委員會發言人克拉夫特（Zach Kraft）表示，他們選擇杜蘭特市是因為它靠近德州，而後者將是特朗普競選之行的另一個重要組成部份。
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