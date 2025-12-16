日本擬收緊海外物業買家規則　去年重要設施周邊土地中國買家佔半

日本內閣府12月16日宣布，有關外國人在安保重要設施周邊購買的土地和建築物，2024年度在37個都道府縣有1744塊土地、1754座建築物，共計達到3498宗。按國家和地區來分，來自中國的最多，以1674宗占到接近5成。日本政府同日表示，正計劃加強對非居民購買住宅物業的監管，此舉反映日本政府擔憂部份購房者購買此類房產並非為了在日本居住，而是為了投資。



據《共同網》報道，日本政府憂慮發生外國人妨礙重要設施和地區功能的事件。經濟安全保障擔當大臣小野田紀美16日表示，「將切實展開調查，為防止發生妨礙功能行為做好萬全的準備。」

2022年2月3日，日本自民黨參議院議員小野田紀美肖像。（網絡圖片）

據內閣府稱，外國人獲取的土地和建築物多數為公寓，在首都圈，中國人以投資為目的邁入物業的情況尤為突出。

按都道府縣劃分，東京最多，達到1558宗。陸上自衛隊的衛生學校、防衛裝備廳的艦艇裝備研究所、新山王美軍中心周邊尤為顯著。之後依次為神奈川縣339宗、千葉縣235宗、北海道217宗、福岡縣211宗。

報道指，以指定重要設施周圍1公里為限制範圍，調查對象為2024年度新登記的土地和建築物，總數為11.38萬宗。

據《日本放送協會》（NHK）同日報道，目前，《外匯及外貿法》規定，海外買家為商業目的投資房地產，須在20天內向政府申報購屋狀況。

財務大臣片山皋月表示：「根據現行規定，政府僅要求海外買家為投資目的購房時提交申報。我們將擴大申報範圍，將用於居住目的的房產也納入其中。」

2025年11月7日，日本東京，財務大臣片山皋月在眾議院預算委員會會議上舉手回答問題。(Getty)

財務省計劃在明年4月前修訂該法，將居住用途的房產也納入申報範圍。新的申報要求同樣適用於居住在海外的日本公民。