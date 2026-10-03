日防衛省：美軍首度在與那國島部署反艦導彈系統　距台灣110公里

日美兩國10月19至29日舉行「利劍」聯合演習，日本防衛省沖繩防衛局2日表示，美軍屆時將於日本最西端的沖繩縣距離台灣僅110公里的與那國島部署最新型反艦導彈發射裝置海軍/海軍遠征艦艇攔截系統（NMESIS）和短程防空系統海軍陸戰隊防空綜合系統（MADIS）。



共同網報道，今次是首次NMESIS和MADIS於與那國部署，沖繩縣政府指，防衛省稱有關部署只限於確認相關操作，不會實際發射。不過此舉可能意在遏制加強海洋活動的中國，因此或刺激中方。

2025年4月27日，在菲律賓三描禮士省聖安東尼奧海軍基地，美軍和菲律賓軍方舉行一年一度的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。圖為美國士兵在海軍陸戰隊防空綜合系統（MADIS）旁交談。（Reuters）

報道提到，美軍去年7月在沖繩首次部署射程約達210公里的NMESIS，並投入到位於金武町等地的漢森軍營（Camp Hansen）訓練中。美軍與自衛隊在同年9月實施的「堅毅之龍」聯合訓練中，該系統還與MADIS一同部署於沖繩縣石垣島的陸上自衛隊駐地。

圖為日本沖繩縣與那國島的航空照片。（網絡圖片）

美國海軍陸戰隊在2023年11月整編駐沖繩部隊，成立負責離島快速反應的第12海軍陸戰隊瀕海作戰團（MLR），今年6月正式部署NMESIS和MADIS。

除了NMESIS和MADIS，美軍MV-22「魚鷹」運輸機亦會在宮古機場和石垣機場部署。

日本政府有意強化南西諸島防衛力，目前自衛隊已在與那國部署沿岸監視隊和電子戰部隊，並計畫2030年度部署地對空導彈部隊。