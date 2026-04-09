沖繩島戰役｜日本西原町森林尋獲50具骸骨及手榴彈 疑為二戰日軍
撰文：TVBS新聞網
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在太平洋戰爭末期最激烈的「沖繩戰役」結束80年後，總部位於京都的非營利組織「空援隊」（Kūentai）於本月3日至6日，在沖繩島中部西原町的一處森林展開大規模搜尋，成功挖掘出數十具當年陣亡將士的遺骸，這也是該組織在日本國內單一地點發現遺骸數量最多的一次。
尋獲10具頭骨 估計近50人陣亡
此次搜尋行動共有約120人參與，「空援隊」根據美軍作戰記錄，確認該森林區域曾是當年的激戰地。搜尋人員在現場共發現了10具完整的頭骨，根據遺骸分布與殘肢推估，罹難人數約在40至50人之間。
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由於現場未發現任何平民相關的生活用品，且伴隨發現了日軍與美軍使用的手榴彈，自衛隊已介入並繳獲相關危險物。專家研判，該處極高機率為當時日軍正規軍的陣亡與掩埋地點。
執行長倉田宇山：20多年來日本國內最大發現
空援隊執行長、現年70歲的倉田宇山在現場接受媒體訪問時表示，該組織致力於收集戰爭死難者遺骸已超過20年，足跡遍及菲律賓等海外戰場。「這是我們首次在日本國內的單一地點，一次性發現如此密集的遺骸。」倉田宇山感嘆道。
背景：奪走20萬條性命的風暴
1945年3月26日美軍登陸慶良間群島，隨後於4月1日正式登陸沖繩本島。這場被稱為「鋼鐵風暴」的沖繩戰役，最終導致美日雙方超過20萬人死亡，更造成四分之一的沖繩在地居民喪生，而作戰於1945年6月23日宣布結束。
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