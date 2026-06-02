沖繩三島「軍演」　12萬居民轉移　美日在預演什麼？

正當國際社會聚焦中東衝突以及特朗普訪華引發「棄台論」再起之際，日本的舉動越來越激進：先是向熊本基地部署自產的「25式陸基反艦導彈」，接着又在敏感的「沖繩三島」 ——逼近台灣的宮古島、石垣島及與那國島，發動「陸上總隊演習」，擺明了劍指台海。



日本宣佈在熊本部署「25式陸基反艦導彈」，是在3月下旬，高市赴美訪問前夕。外界光注意高市早苗到白宮施展「媽媽桑外交」，卻忽視了幾乎在同一時間，日本自衛隊愈來愈明目張膽，將射程達1000公里的「25式陸基反艦導彈」高調部署到熊本基地，甚至對外放話，稱從這裏可以打擊到包括上海在內的中國沿海城市，宣稱可對中國成功起到嚇阻效果。

毋庸置疑，日本不過是在虛張聲勢，若真敢輕舉妄動，必將遭到解放軍的精準攔截和反擊。然而，日本敢於如此叫囂，尤其是在高市早苗涉台言論風波並未平息前，更顯示其就是刻意為之，索性一條路走到黑。

自5月以來，日本自衛隊的舉動就是朝着這樣的方向發展。5月初，日本自衛隊參與美菲「肩並肩」聯合軍演，並藉機試射88式反艦導彈。5月下旬，日本自衛隊一年一度的「陸上總隊演習」，大張旗鼓在「沖繩三島」舉行，頗有和美菲軍演連成一氣、打造印太版「小北約」的意涵。

也就是說，一旦解放軍真的在台海開戰，菲律賓在第一島鏈南端，日本則在第一島鏈北端，根據美軍理想化的設定，通過這種部署遏制進入台海的南北通道，就有機會將解放軍「反封鎖」出去。

回過頭來看日本此次的「陸上總隊演習」。所謂「陸上總隊」，是日本陸上自衛隊在各地區部隊的統合中樞，過去每年都會舉行演習，但從不公開確切地點。這次不但公開，而且是首次進入所謂的琉球，即琉球群島，甚至到最敏感的宮古島、石垣島及與那國島。

此外，日本高調透露，此次演習邀請了駐琉球的美軍陸戰隊參與。美軍自1972年所謂將沖繩「返還」給日本後，就從未進入宮古島，這維持了超過半世紀的禁忌，如今也在高市早苗急於「搞事」的政策下打破了。

2025年7月8日，一架F-15EX多用途戰鬥機降落在日本沖繩縣嘉手納空軍基地。 （Getty Images）

再來看宮古島、石垣島及與那國島的地理位置，都在日本所謂「西南諸島」——也就是琉球群島的西南端，到台灣本島東北端分別僅300、200、100公里左右，比台灣島從北到南的距離還要短。

日本自衛隊跑到這裏大搞軍演，給出的冠冕堂皇的理由是「確保西南地區的機動性，才能準確執行國民保護任務」。但所謂預演在緊急時刻撤退這三個島上的居民，其實是地方政府負責的任務，自衛隊真正在演練的，是如何向台海投遞軍力，如何護航美軍向台海進攻，如何在解放軍封鎖台海時進行反封鎖。

換言之，撤離居民的計劃，不過是日本偽裝被動防禦的幌子，順道再次炒作中國對日本的「威脅」，以此包裝日本主動協助美國介入台海的「戰爭預演」。甚至在日本的邏輯裏，正是把「沖繩三島」當地的居民撤走後，才能把戰場空出來，作為美軍介入台海的前沿陣地。

日本把自己包裝成受害者的姿態，炒作一旦解放軍在台海開戰，便會攻擊琉球群島，因此日本才不得不在靠近台海前線的「沖繩三島」大動作搞軍演。這顯然是惡人先告狀、賊喊捉賊的把戲，明明是日本為了替自己的軍事擴張找理由，爭取美國縱容他們違反自衛隊只能專守防衛的限制，於是配合美國在第一島鏈打前鋒，將「沖繩三島」要塞化，利用地利之便，幫助美軍介入台海。

一旦沒有美日聯合介入台海、沒有日本幫助美國干預中國內政，根本就不會有「沖繩三島」乃至所謂西南諸島被台海戰爭波及的風險。反過來說，現在日本是處心積慮地演練如何介入台海，然後再裝無辜自稱是為了防止被台海戰爭波及而進行軍演，根本是自導自演。

日本這次在「沖繩三島」的演習，就是要演練如何打通日本往西南方向投送軍力和物資的通道。宮古島已被設定為美日情報分享和聯合作戰的前哨指揮陣地，至於離台灣更近的石垣島，則通過部署88式反艦導彈，加上其他日本正在研發的長程導彈，在必要時指望能封鎖宮古海峽，甚至進到台灣海峽及台灣北部。

至於高市早苗為何要如此升高對華挑釁？首先，高市是為自己拉抬聲勢，通過鼓吹新型軍國主義，討好日本日益復辟的右翼勢力，在其涉台言論掀起風波後，索性就這樣執拗下去，挾去年日本國會改選自民黨大贏之勢，繼續炒作安全議題。

另一方面，其實也反映出日本對美國愈來愈不可靠的憂慮。特朗普的孤立主義，讓日本也害怕被拋棄，所以想更積極地表現替美國反華的決心，充當美國干預台海問題的急先鋒，爭取美國看重日本的戰略價值，縱容日本軍事擴張。

所以歸根結底，「台獨」勢力寄望美國，美國又寄望日本能在台海開戰時先打前鋒，日本再把戰爭風險放到所謂的「沖繩地區」，也就是讓在二戰時就被慫恿「總員玉碎」的琉球人再次成為代價，而真正最核心的戰場當然還是在台灣。

因此，日本右翼明明是狐假虎威，借美日安保對中國虛張聲勢，目的是給自己在國內的政治鬥爭造勢，外加爭取美國看重日本的安全問題，台灣問題也不過是他們拿來搞事的材料。

偏偏民進黨當局還在幻想「台日命運共同體」，既媚美又媚日，因為賴清德同樣只能靠訴諸「台獨」鞏固基本盤，和日本右翼一樣訴諸所謂的「國家正常化」，通過攪動地區局勢緊張，來為他們的政權續命。

諷刺的是，民進黨當局拱手將台灣問題送予美國反華勢力和日本右翼操弄，等同於讓自己淪為外部勢力的籌碼。當「台獨」害怕被美日拋棄，於是更加積極展現「反華」決心，最後只是成全別人一時操作的需要，加速自身的滅亡。

作者：台灣時政評論家王炳忠