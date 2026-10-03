西班牙國會否決保護租戶權利措施　外媒：桑切斯或考慮提前大選

西班牙首都馬德里一名87歲老婦遭驅逐出已居住70多年的公寓，成為西班牙住屋危機民怨爆發的最新導火索，數萬名民眾連日走上街頭示威抗議。政府為平息民怨提出兩項保護租戶權利的法令，但皆於10月2日遭國會否決。西班牙媒體稍早前稱，如果措施未通過，首相桑切斯（Pedro Sánchez）或考慮解散國會提前舉行大選。



路透社2日報道，西班牙爆發大規模示威後，政府提出兩項法令應對民憤，包括暫停驅逐弱勢租戶至2030年，將2028年前到期的租賃合約延長兩年，提高旅遊公寓稅收，限制「禿鷲基金」（vulture fund）購買住宅物業，以及設立自動續簽租賃合約的機制。

2026年10月2日，西班牙馬德里，示威者手持紅旗遊行，要求政府採取措施，保設租戶免遭驅逐的行動，並解決住房危機。（Reuters）

然而，國會反對派在桑切斯政府盟友、中右翼民族派政黨「一起為了加泰隆尼亞黨」（Junts）的倒戈下，成功否決上述兩項法令。

國會進行辯論期間，場外已有數百名對住屋危機感不滿的示威者聚集。法令遭否決的結果公布後，示威者隨即高喊「你們真可恥」等口號。

2026年7月31日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在休達（Ceuta）發表聲明，正值大量非法移民從摩洛哥湧入西班牙領土。（Reuters）

美國《政治報》（Politico）歐洲版及英國廣播公司（BBC）引述西班牙媒體，有消息人士表示，政府將利用週末時間決定下一步行動，包括決定是否解散國會。

報道指，桑切斯此前因休達非法移民危機等問題而承受着巨大壓力。隨着法令遭否決，他將更有動機在明年夏季前，尋求合適的時機提前舉行大選。