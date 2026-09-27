西班牙八旬老婦遭逐出公寓引爆民怨　馬德里發生大規模抗議

西班牙首都馬德里一名87歲老婦被驅逐出居住70多年的公寓，成為西班牙住房危機民怨暴發的最新導火索，數萬名民眾周六（9月26日）走上馬德里街頭示威抗議。



法媒報道，87歲的阿巴斯卡爾（Maricarmen Abascal）周三（23日）在警方破門而入後，被醫護人員用擔架抬出她在馬德里居住了70年的公寓的畫面，在社交媒體上瘋傳，令西班牙深重的住房危機再度成為全國矚目的焦點。

在周六的遊行中，成千上萬的民眾在街頭搖晃鑰匙、吹響口哨，抗議不斷攀升的居住成本，並要求提高驅逐租戶的法律門檻。遊行隊伍中一面橫幅醒目地寫着：「下一個被趕走的，可能就是你。」

2026年9月26日，在西班牙馬德里，抗議者揮舞著西班牙國旗和橫幅，橫幅上印有西班牙首相桑切斯的頭像，旁邊寫著「腐敗」字樣。他們參加遊行，呼籲舉行大選，並抗議政府對休達移民危機的處理方式。（Reuters）

集會結束後，部分抗議人士在市中心地標太陽門廣場（Puerta del Sol）紮營露宿，並呼籲更多民眾到場聲援。據法新社記者觀察，約十幾頂帳篷已在馬德里自治區政府大樓前的廣場上支起，數千名示威者將帳篷包圍，警方則在旁嚴密戒備。

馬德里官方估計此次示威人數約為2萬5000人；但發起此次抗議的馬德里租戶聯盟（Madrid Tenants』 Union）稱，實際參與人數超過30萬。

馬德里租戶聯盟在社交媒體X上發文直言：「我們再也無法忍受了。要麼租房體制崩潰，要麼政府下台。」

租戶聯盟透露，一家房地產公司收購了阿巴斯卡爾居住的公寓後，將租金大幅提高275%至每月2650歐元（約23,682港元）。由於無法承受高昂租金，在這棟公寓裏生活了70年的阿巴斯卡爾被迫搬離。

阿巴斯卡爾如今已成為西班牙住房危機的象徵。在遊行開始前數小時，她因被驅逐後過度勞累而住院治療，在病榻上錄製片段呼籲民眾積極抗爭。

2026年9月26日，在西班牙馬德里，抗議者揮舞著西班牙國旗和橫幅，橫幅上印有西班牙首相桑切斯的頭像，旁邊寫著「腐敗」字樣。他們參加遊行，呼籲舉行大選，並抗議政府對休達移民危機的處理方式。（Reuters）

阿巴斯卡爾在片段中說：「我希望我的遭遇能起到警示作用，不讓悲劇在他人身上重演。我也希望這能鼓勵大家站出來，共同推動修改那些允許將我趕出家門的冷酷法律。」

自阿巴斯卡爾被驅逐事件發生以來，左翼社會黨首相桑切斯（Pedro Sánchez）在全國範圍內面臨一波接一波的抗議怒潮。

為了平息民怨，預計西班牙內閣將在下一次會議上緊急批准一攬子應對措施。這個法案被非正式地命名為「瑪麗卡門法令」，內容將包括自動延長租約，以及對驅逐租戶實施更為嚴苛的限制。

然而，鑑於桑切斯領導的少數派政府在國會不占多數，法案最終能否通過仍存在懸念。儘管今年較早時一項類似的法案曾遭到否決，但阿巴斯卡爾的遭遇正產生強大的輿論輻射力，將迫使各黨派重新審視這一議題。

西班牙央行估算，西班牙目前的住房缺口高達70萬套。分析人士也指出，西班牙公共住房資源極度匱乏，而在旅遊業蓬勃發展以及移民流入帶動人口增長的雙重壓力下，住房需求連年飆升，導致各主要城市的房租一路狂飆。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

