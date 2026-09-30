西班牙八旬老婦遭逐出公寓引抗議　當局提多項住房新政平息民怨

西班牙一名87歲老婦日前因公寓被投資公司收購後租金大漲，無力支付而被抬上擔架強制驅逐。此事件引發當地民眾對住屋短缺與租金高漲的怒火，數萬人連日在馬德里等城市發起抗議。為平息民怨，西班牙政府9月29日緊急宣布多項新住屋建議，包括禁止驅逐租客至2030年、延長租約至2028年、加強對短期租賃及分租的監管，以及禁止投資公司購買住宅等。



綜合外媒報道，八旬老婦瑪麗亞（María del Carmen Abascal）自上周三被抬出她居住70年的公寓以來，一直在醫院留醫。她的遭遇在過去幾天引發數萬人走上街頭抗議，並促使政府推出措施以應對該國的住屋危機。

在馬德里最具標誌性的太陽門廣場（Puerta del Sol）爆發為期四天的激烈抗議活動之後，由首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的社會黨聯合政府於周二宣布上述一連串新措施。

2026年9月29日，西班牙馬德里，一名87歲的老婦人被強行驅逐出公寓後，抗議者在馬德里市中心的太陽門廣場紮營高喊口號，要求採取政治行動，制止驅逐行為，緩解住房危機。（Reuters）

西班牙住房部長羅德里格斯（Isabel Rodríguez）補充說，相關的新政策還會向出租房屋給低收入租戶的房東提供稅收減免，和向首次購房家庭提供無息貸款，同時還會保護公共房屋並推動其建設。

西班牙議會將有30天的時間批准這些措施，而當局希望加快進程，並提議於本週五就住屋問題召開特別全體會議。