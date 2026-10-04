法國學生示威15歲男孩被捕　涉用打火機向女子噴火施襲｜有片

法國近日爆發針對教育資源匱乏的抗議活動。據英報道，法國警方逮捕了一名15歲男孩，此前一段學生抗議影片顯示，一名頭戴兜帽的疑犯用自製的火焰噴射器向一名女子臉部噴射火焰，導致她遭受一度燒傷。



法國學生示威期間，一名女子遭噴火施襲：

據《每日電訊報》報道，這宗襲擊事件是本周較早時候在法國南部城市馬賽（Marseille）發生，馬賽是多個因暴力抗議而陷入混亂的城市之一，這些抗議活動迫使數百所學校關閉，並引發學生教師與警察和消防員之間的衝突。

在一段令人震驚的騷亂影片中，一名頭戴兜帽的人用噴霧罐和打火機向一名呼籲停止破壞行為的女子噴射火焰。

這名身穿藍色套裝的女子似乎是被幾個舉着黃色人行隔離欄的年輕人推到公車站的。當她緩過神來時，這名頭戴兜帽的人鎮定地走上前，向她的臉部噴火，導致這名女子（她一隻胳膊上掛着購物袋）畏縮後退，並舉起另一隻手試圖阻擋攻擊。

2026年9月29日，法國巴黎，高中生在示威活動中手持標語牌，要求改善學校教學環境和獲得更多資源。（Reuters）

據法國電視台BFMTV報道，法國警方於10月2日晚上逮捕了這名嫌疑犯並將其拘留。 《巴黎人報》報道稱，這名女子遭受一級燒傷。

檢察官辦公室在接受BFMTV採訪時表示，警方正在調查一宗蓄意襲擊事件，該事件導致一名受害者暫時喪失工作能力。案件有三個加重情節：使用武器、戴面具、參與群體襲擊。

9月，抗議活動從法國的貧困郊區蔓延開來，學生抱怨教室擁擠、設施簡陋以及教師不足。

據教育部長熱弗雷（Édouard Geffray）稱，近2000所中學受到騷亂影響。他還補充說，自9月21日抗議活動開始以來，至少有65名學校教職員受傷，其中包括40名校長。

內政部長紐尼斯（Laurent Nunez）表示，自9月28日，全國已有約5,000人被捕，其中大部分是青少年，另有數十人受傷。