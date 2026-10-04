加拿大載有6人小型醫療飛機失蹤　美海岸防衛隊麻省附近發現殘骸

加拿大一架小型醫療飛機10月3日由百慕達運送病人前往美國波士頓途中下落不明，美國海岸防衛隊展開搜索，其後在麻省南塔克特島（Nantucket island）發現飛機殘骸，機上6人生死未卜。



路透社報道，事發於3日凌晨，總部設於加拿大安大略省咸美頓（Hamilton）的空中救護服務公司Latitude Air Ambulance一架灣流航太（Gulfstream）噴射機由百慕達出發，根據飛機追蹤網站FlightAware的數據顯示，涉事飛機大部分時間在24000呎高空飛行，但在失去聯絡前2分鐘下降至13000呎。

加拿大空中救護服務公司Latitude Air Ambulance一架灣流航太（Gulfstream）噴射機10月3日由百慕達前往波士頓途中失蹤，美國海岸防衛隊在麻省南塔克特島（Nantucket island）對開海面搜索。（Reuters）

波士頓電視台Boston 25公開一段波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）空中交通管制員與涉事飛機駕駛員的對話，當中提到管制員問及對方是否表示「毫無頭緒」，以及飛機是否進入緊急狀態，惟未有回應。

圖為加拿大安大略省咸美頓（Hamilton）的空中救護服務公司Latitude Air Ambulance一架灣流航太（Gulfstream）噴射機。（latitude2009.com 截圖）

美國聯邦航空管理局（FAA）指，海岸防衛隊3日清晨與涉事飛機失去聯絡，在數小時後於南塔克特島對開海面發現與涉事飛機相關的殘骸。

加拿大交通部長麥金農（Steven MacKinnon）在社交平台X發文，稱機上有4名加拿大公民，並表示渥太華方面正密切留意情況，而搜索工作仍在進行，因此會與相關部門合作。美國海岸防衛隊提到，機上另外2人為百慕達公民，當局將繼續在南塔克特島一帶搜索。

百慕達總理伯特（David Burt）指當局與美國及機上乘客家人接觸，並希望6人全部平安。