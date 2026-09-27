美媒：波音737 MAX新軟件發現故障　飛機降落時自動導航或失靈

美國《華爾街日報》報道，波音發現了一個此前未公開的737 MAX客機軟件缺陷，可能導致自動導航功能在客機降落時失效。目前美國聯邦航空管理局（FAA）正在進行調查評估，多家航空公司也已要求波音不要交付配備了這個軟件的飛機。



《華爾街日報》周六（9月26日）引述波音公司的內部文件報道，這個缺陷源於駕駛艙的一次軟件更新，當機組人員在重飛（missed approach）後改變原定的飛行路線時，可能會觸發自動導航功能（automated navigation）失效的故障。

波音在回應中表示，公司已於上個月通知所有737客機運營商有關這個軟件的問題，提醒它們在特定的降落情境下，飛行員可能無法使用自動飛行指引功能。

波音說：「我們已向運營商分享了相關信息，強化了現有的飛行員安全操作規程，以妥善應對此類情況。我們的工程師正致力於開發軟件更新，以永久解決這一問題。」

資料圖片：一架波音737 MAX飛機在工廠正在組裝。（Reuters）

FAA稱，已獲悉特定波音737 MAX客機的飛行控制電腦軟件更新中存在潛在問題，目前正與波音及各航空公司密切合作。聯邦航空局也說，將召集糾正措施審查委員會進行評估，若發現任何安全隱患，將立即採取行動。

近年來，波音面臨著極其嚴苛的監管與安全審查。2018年和2019年，波音737 MAX客機接連發生兩起致命空難，導致該機型在全球範圍內被勒令停飛。

報道稱，目前美國missed approach（Southwest Airlines）和聯合航空（United Airlines）已要求波音不要交付配備了受影響軟件的新737 MAX客機，而是要求安裝此前版本的軟件。

目前尚不清楚有多少架正在運營的客機搭載了這款有缺陷的軟件。波音、航空公司及監管機構稱，正在對該問題進行評估，以確認其是否會構成飛行安全隱患。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

