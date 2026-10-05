胡塞武裝：打擊沙特阿美兩石油設施 伊朗：願推動胡塞與沙特對話
撰文：蕭通
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也門胡塞武裝（Houthis）於10月4日證實，該組織使用彈道導彈和無人機，攻擊位於沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh），以及利雅得以東庫賴斯（Khurais）的沙特阿美（Saudi Aramco）設施，引發大火。 伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）同日表示，伊朗願推動胡塞武裝與沙特通過對話解決衝突。
外電報道，沙特阿美位於利雅得的石油設施，於3日被發現起火及竄起濃煙。胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Saree）於4日表示，該組織攻擊了沙特阿美於利雅得及庫賴斯的設施。
薩雷亞表示，以沙特為首的聯軍於此前12小時內，對該組織發動50次空襲和導彈襲擊，促使胡塞武裝作出反擊。
薩雷亞表示，「兩次行動都成功實現了其目標，襲擊非常精準，在目標地點引發了大火。」他並警告，沙特的軍事和能源設施將遭到進一步攻擊。
沙特主導聯軍：胡塞武裝說法純屬誤導
沙特主導的多國聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki）批評，胡塞武裝所謂襲擊利雅得設施的言論「純屬誤導」，旨在掩飾該組織近日在也門西南部塔伊茲省（Taiz）等多條地面戰線遭受的重大挫折，試圖藉製造虛假戰果，以轉移各界注意力。
不過，路透社同日引述消息人士稱，胡塞武裝除對沙特發動攻擊，於過去48小時內，在也門塔伊茲（Taiz）附近的戰略要地也取得了進展，並向連接塔伊茲和南部沿海城市亞丁（Aden）的最後一條公路推進。而亞丁是也門政府所在地。
伊朗方面消息，伊朗外交部發言人巴加埃4日表示，解決也門問題的辦法不是加劇經濟封鎖，也不是轟炸。伊朗方面認為，胡塞武裝和沙特應以先前達成的和平路線圖為基礎開展對話，伊朗願提供一切幫助，推動這一進程。
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