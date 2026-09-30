杜拜飛以色列客機喋血案　機長受傷畫面曝光　替補機師助飛抵沙特

杜拜航空（flydubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）、航班編號為FZ1073的客機發出約7分鐘緊急訊號，並改變航向，最終降落在沙特阿拉伯。據以媒引述消息報道，副機師疑在飛行途中襲擊機長，受傷畫面也在網絡流傳，顯示機長滿身是血躺在地板上。



《以色列時報》報道，當時機長渾身是血躺臥駕駛艙外地板，一名職業為牙醫的乘客為其急救，而施襲者被綁在旁，疑似已失去意識。

報道指，影片內有乘客稱「我們遭到襲擊，當時正在保護機師」；亦有乘客指「他們試圖謀殺機師，我們制服了襲擊者」。

2026年9月30日，杜拜航空客機從杜拜起飛，原定飛往以色列特拉維夫，最終緊急降落在沙特塔布克（Tabuk）的機場（Anadolu via Getty Images）

兩替補機師協助控制飛機

英國廣播協會（BBC）報道，事發時機上有兩名穿便服的機師坐在機尾位置，據乘客描述，該兩人是「替補」機師（relief pilots），原定執飛隨後的航班，一名是英國人，另一名是歐洲人。

乘客稱「我向他們大叫，讓他們跑去控制飛機」，最終兩人協助穩定客機，把飛機降落在沙特，機上乘客一度拍手慶祝大家相安無事。

目前，兩名受傷機師已送醫，具體傷勢尚未清楚。以媒指，副機師正接受調查，以了解他是否曾試圖劫機並將其墜毀。